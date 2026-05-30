Горять танкер і резервуар з паливом: безпілотники масовано атакували російський Таганрог (відео)

У ніч на 30 травня Ростовську область у Росії масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилося місто Таганрог, де прогриміла серія вибухів і фіксується займання у районі порту.

Внаслідок обстрілу у місцевому порту здійнялася пожежа на танкері, також палає резервуар з пальним. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, який підтвердив масовану атаку на регіон у своєму Telegram-каналі.

За даними російського чиновника, у порту також загорілася адміністративна будівля. Інформації щодо постраждалих чи руйнування немає, додав Слюсар.

Окрім того, губернатор відзвітував про "знищення дронів" у Таганрозькому, Чертковському, Матвєєво-Курганському, Некліновському районах.

"У селі Греково-Тимофіївка Матвієво-Курганського району внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата сталося загоряння газової труби в будинку, пошкоджено дах та скління", — додав Слюсар.

Під ранок у мерії Таганрога повідомили, що пожежу у порту, спричинену атакою дронів, нібито вдалося ліквідувати. Розливу нафтопродуктів внаслідок обстрілу зафіксовано не було.

Варто зазначити, що у ніч на 30 травня безпілотники також атакували Краснодарський край РФ та окупований Крим: аналітики повідомили, що під ударами могли опинитися місцеві нафтобази.

Також 29 травня повітряна тривога вперше залунала на російських Ямалі та Уралі: про ракетну небезпеку сповістили за 2500 км від кордону з Україною.