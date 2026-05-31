Американский стартап тестирует на войне в Украине роботов-гуманоидов: за проектом стоит сын Трампа

Робототехническая компания из Сан-Франциско Foundation Future Industries разрабатывает автономных гуманоидных роботов двойного назначения. Две единицы Phantom MK-1 уже прошли первые испытания в Украине.

В начале 2026 года американский стартап FFI отправил двух гуманоидных роботов своей разработки в Украину для тестирования техники во время боевых действий. Об этом CNBC рассказал генеральный директор компании Санкает Патак.

Тесты, которые продолжались при поддержке правительства США, были сосредоточены на логистике в опасных зонах.

По словам Патака, испытания МК-1 в Украине уже доказали потенциал робота для выполнения работ по поставке боеприпасов и т.п. в опасные зоны. Впрочем, пока гуманоидные роботы способны нести лишь около 20 кг полезного груза, им не хватает гидроизоляции и достаточного времени автономной работы.

Відео дня

Санкаэт Патак с человекоподобным роботом Phantom-01 Фото: Reuters

Стартап снова попытается отправить в Украину усовершенствованных роботов Phantom-2, которым удвоили грузоподъемность, уже в этом году.

Главным советником по стратегии компании является второй сын президента США Дональда Трампа Эрик, который также является инвестором фирмы, в которой придерживаются видения, что человекоподобные роботы должны использоваться для военной и промышленной работы, а не для домашних задач и сферы услуг.

Эрик Трамп Фото: из открытых источников

Стартап получил государственные контракты на исследования на общую сумму 24 миллиона долларов и в течение следующих 12-18 месяцев надеется развернуть свою технологию вместе с армией США.

Как информирует CNBC, Министерство обороны Украины отказалось комментировать вопрос тестирования гуманоидных роботов на передовой, а Министерство войны США не ответило на запрос.

Фокус писал, что Phantom MK-1 были доставлены в Украину в феврале. Робот способен использовать различные виды вооружения, в том числе револьвер, пистолет, дробовик и винтовку M-16.

Напомним, в первой половине 2026 года Украина планирует изготовить 25 000 наземных роботизированных комплексов. В основном, их используют для спасения жизней солдат.