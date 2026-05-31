Американський стартап тестує на війні в Україні роботів-гуманоїдів: за проєктом стоїть син Трампа

Робототехнічна компанія з Сан-Франциско Foundation Future Industries розробляє автономних гуманоїдних роботів подвійного призначення. Дві одиниці Phantom MK-1 вже пройшли перші випробування в Україні.

На початку 2026 року американський стартап FFI відправив двох гуманоїдних роботів своєї розробки в Україну для тестування техніки під час бойових дій. Про це CNBC розповів генеральний директор компанії Санкает Патак.

Тести, які тривали за підтримки уряду США, були зосереджені на логістиці в небезпечних зонах.

За словами Патака, випробування МК-1 в Україні вже довели потенціал робота для виконання робіт з постачання боєприпасів тощо в небезпечні зони. Утім, наразі гуманоїдні роботи здатні нести лише близько 20 кг корисного вантажу, їм не вистачає гідроізоляції та достатнього часу автономної роботи.

Санкает Патак з людиноподібним роботом Phantom-01 Фото: Reuters

Стартап знову намагатиметься відправити в Україну вдосконалених роботів Phantom-2, яким подвоїли вантажопідйомність, вже цього року.

Головним радником зі стратегії компанії є другий син президента США Дональда Трампа Ерік, який також є інвестором фірми, у якій дотримуються бачення, що людиноподібні роботи мають використовуватися для військової та промислової роботи, а не для домашніх завдань і сфери послуг.

Ерік Трамп Фото: з відкритих джерел

Стартап отримав державні контракти на дослідження на загальну суму 24 мільйони доларів й протягом наступних 12-18 місяців сподівається розгорнути свою технологію разом із армією США.

Як інформує CNBC, Міністерство оборони України відмовилося коментувати питання тестування гуманоїдних роботів на передовій, а Міністерство війни США не відповіло на запит.

Фокус писав, що Phantom MK-1 були доставлені в Україну у лютому. Робот здатен використовувати різні види озброєння, зокрема револьвер, пістолет, дробовик і гвинтівку M-16.

Нагадаємо, у першій половині 2026 року Україна планує виготовити 25 000 наземних роботизованих комплексів. В основному, їх використовують для порятунку життів солдатів.