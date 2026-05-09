ЗСУ змінює характер ведення сучасної війни через застосування наземних роботів, — The Telegraph

Наземні роботизовані комплекси є достатньо універсальними для порятунку людей, обстрілу ворожих військ та встановлення мін. Фактично вони є "новою кавалерією", яка за лічені хвилини виконує те, що раніше коштувало солдатам життя. Це змінює характер сучасної війни.

Україна планує виготовити 25 000 наземних роботизованих комплексів (НРК) лише у першій половині 2026 року, пише The Telegraph.

"Головна причина, чому ми їх використовуємо — це порятунок життів солдатів", — пояснив командир батальйону НРК бригади "К-2" Олександр Афанасьєв.

В статті наголошується, що Бригада "К-2" — це перший в Україні, а, ймовірно, і в світі військовий батальйон, який повністю спеціалізується на експлуатації та розгортанні безпілотних наземних транспортних засобів (БНТЗ) на лінії фронту.

Додається, що за останні місяці її БНТЗ неодноразово потрапляли в заголовки новин, евакуюючи поранених солдатів з місць, до яких екіпаж не міг безпечно дістатися, захищаючи цивільних під обстрілом та утримуючи позиції на лінії фронту проти наступу російських військ — іноді самотужки, протягом кількох днів.

Журналісти підкреслили, що у квітні безпілотні наземні транспортні засоби виконали рекордну кількість місій з постачання та евакуації — 10 281, що в середньому становить 343 місії щодня. До прикладу, в листопаді минулого року ця цифра становила лише 2 900.

Наголошується, що це безпрецедентний стрибок, який, на думку експертів з бойових дій, змінить характер ведення сучасної війни.

"Ми ведемо відлік до бою між роботами. Це лише питання часу", — зазначив дослідник групи з наземних бойових дій у Королівському інституті об’єднаних служб Роберт Толласт.

