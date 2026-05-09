ВСУ меняет характер ведения современной войны из-за применения наземных роботов, — The Telegraph

Наземные роботизированные комплексы достаточно универсальны для спасения людей, обстрела вражеских войск и установки мин. Фактически они являются "новой кавалерией", которая за считанные минуты выполняет то, что раньше стоило солдатам жизни. Это меняет характер современной войны.

Украина планирует изготовить 25 000 наземных роботизированных комплексов (НРК) только в первой половине 2026 года, пишет The Telegraph.

"Главная причина, почему мы их используем — это спасение жизней солдат", — пояснил командир батальона НРК бригады "К-2" Александр Афанасьев.

В статье отмечается, что Бригада "К-2" — это первый в Украине, а, вероятно, и в мире военный батальон, который полностью специализируется на эксплуатации и развертывании беспилотных наземных транспортных средств (БНТС) на линии фронта.

Добавляется, что за последние месяцы ее БНТЗ неоднократно попадали в заголовки новостей, эвакуируя раненых солдат из мест, к которым экипаж не мог безопасно добраться, защищая гражданских под обстрелом и удерживая позиции на линии фронта против наступления российских войск — иногда самостоятельно, в течение нескольких дней.

Журналисты подчеркнули, что в апреле беспилотные наземные транспортные средства выполнили рекордное количество миссий по снабжению и эвакуации — 10 281, что в среднем составляет 343 миссии ежедневно. К примеру, в ноябре прошлого года эта цифра составляла всего 2 900.

Отмечается, что это беспрецедентный скачок, который, по мнению экспертов по боевым действиям, изменит характер ведения современной войны.

"Мы ведем отсчет до боя между роботами. Это лишь вопрос времени", — отметил исследователь группы по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Роберт Толласт.

