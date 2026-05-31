Атаковали КПП в 205 км от фронта: 3 АК заявил о беспилотном контроле над Луганской областью (видео)

Бойцы батальона беспилотных систем Третьего армейского корпуса нанесли удары по логистическим маршрутам российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Во время операции украинские дроны добрались до района контрольно-пропускного пункта через украино-российскую границу "Изварино".

В Третьем армейском корпусе заявили о проведении масштабной операции с применением беспилотников на временно оккупированной Луганской области. Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады нанесли удары по логистической инфраструктуре противника, сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса в Telegram.

В корпусе отметили, что КПП "Изварино", до которого добрались дроны ВСУ, расположена более чем в 205 километрах от линии фронта вглубь территории, которую контролируют российские войска. Во время операции операторы беспилотников поразили бронетехнику оккупантов, а также склады с боеприпасами.

"В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов в Луганской области и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка — теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса", — заявил Командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

В корпусе также сообщили, что планированием и руководством операции занимался командир взвода ударных БПЛА, уроженец Луганщины "Восток". Военные напомнили, что в 2022 году он участвовал в обороне Мариуполя и десантировался в окруженный город.

После завершения обороны Мариуполя военнослужащий самостоятельно смог выйти на подконтрольную Украине территорию. За этот поступок он был удостоен высшего государственного звания — Героя Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее опроверг заявления России о якобы полном захвате Луганской области. По его словам, украинские военные продолжали выполнять боевые задачи на территории региона. Глава государства подчеркивал, что российские сообщения о полном контроле над областью не соответствуют действительности.

