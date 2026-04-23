"Россия не выиграет эту войну: Зеленский опроверг заявления РФ о "пятом захвате" Луганщины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баланс по контролю территорий в этом году не в пользу России.

Глава государства сообщил, что последние заявления Кремля о якобы взятии под контроль всей Луганской области не соответствует действительности. Об этом он рассказал в чате Офиса президента, отвечая на вопросы журналистов, сообщает канал "Новости. LIVE".

По его словам, РФ не выиграет эту войну.

"Москва везде продвигает нарратив о захвате украинской территории, однако даже партнеры, которые постоянно говорили, что Россия вроде бы выигрывает, уже остановились с этим нарративом и понимают, что Россия не выиграет эту войну", — заявил украинский президент.

Владимир Зеленский напомнил, что с начала года Украина отвоевала больше территорий, чем потеряла.

"Поэтому Украина не проигрывает эту войну. За последние 10 месяцев мы находимся в самой стабильной форме", — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что россияне не могут подготовить новые наступления со своей территории, потому что их расходы уже достигли 30-35 тыс. в месяц. Поэтому им не хватает людей для наступления.

"Освобождение" Луганщины РФ: что известно

21 апреля начальник генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов рассказал россиянами о новых "успехах" на фронте и о "полной оккупации" Луганской области Украины. Кроме того, топофицер РФ сообщил о взятии под контроль 1700 кв. км с начала года и о приближении к Славянску, Краматорску, Доброполью и другим населенным пунктам Донецкой области. Стоит отметить, что РФ делает такое заявление пятый раз.

Зато представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин в комментарии "Интерфакс-Украина" в тот же день заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Луганской области, поэтому очередные заявления российского военного командования о полной оккупации региона не соответствуют действительности, заявили в ВСУ. В то же время там признали, что россияне ведут постоянные наступательные действия.

Также в Институте изучения войны (ISW) заявляют, что заявления РФ о полном захвате Луганской области являются элементом более широкой информационно-психологической кампании. Ее ключевая цель — сформировать представление о якобы неизбежности дальнейшего российского продвижения и создать давление на Украину и ее международных партнеров с целью заставить Киев пойти на территориальные уступки, прежде всего в отношении неоккупированных районов Донецкой области.