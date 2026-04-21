Линия фронта почти не меняется: ВСУ опровергли заявление Герасимова о захвате Луганщины

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Луганской области, поэтому очередные заявления российского военного командования о полной оккупации региона не соответствуют действительности, заявили в ВСУ. В то же время там признали, что россияне ведут постоянные наступательные действия.

Украинские силы контролируют позиции в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка. Об этом заявил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что россияне уже не впервые сделали такие заявления, которые позже опровергали украинские военные.

В то же время ВС РФ за полгода провели более 150 штурмовых действий, теряя значительное количество личного состава и сил и средств. Однако серьезных успехов оккупанты не имеют на этом направлении.

При этом сейчас мощные механизированные штурмы, которые происходили не так давно, пока враг не проводит.

"Поэтому в целом ситуация стабильная, но мотивация врага чувствуется в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Боровая-Лиман, уже как год у них оперативная задача по продвижению на этом направлении, потому что это ключ от Славянска и Краматорска", — пояснили в корпусе.

В Группировке объединенных сил ВСУ отметили, что уже "сбились со счета" от заявлений россиян о ложном захвате различных населенных пунктов.

"Сегодняшние фантазии оккупантов, опровергать которые мы не можем только потому, что они не в зоне ответственности Группировки объединенных сил, вызывают у нас искренний восторг способностью российских руководителей отвлекать внимание от километровых заиграл над Туапсе, Новороссийском и Севастопольской бухтой", — подчеркнули там.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в очередной раз соврал о полной оккупации Луганской области после того, как неоднократно врал о захвате Купянска.

"Герасимов принадлежит к крылу российских элит, которые выступают за продолжение войны любой ценой. Поэтому его задача — врать о военных победах, а там где-то питерские коллеги Путина из ФСБ эту ложь будут легализировать", — отметил Коваленко.

Какова ситуация на фронте

По данным Deepstate, российские оккупанты действительно не контролируют Луганскую область полностью. В частности, Силы обороны контролируют позиции, о которых говорил Бородин — в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка.

Ситуация на Луганщине Фото: DeepState

Сегодня утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятый раз доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о "полной оккупации" Луганской области, при этом такое же заявление прозвучало в начале апреля. Он также сообщил о взятии под контроль 1700 кв. км с начала года и о приближении к Славянску, Краматорску, Доброполью и другим населенным пунктам Донецкой области.

