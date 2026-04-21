Лінія фронту майже не змінюється: ЗСУ спростували заяву Герасімова про захоплення Луганщини

Українські військові продовжують утримувати позиції в Луганській області, тож чергові заяви російського військового командування про повну окупацію регіону не відповідають дійсності, заявили в ЗСУ. Водночас там визнали, що росіяни ведуть постійні наступальні дії.

Українські сили контролюють позиції в районі сіл Надія, Новоєгорівка і Греківка. Про це заявив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що росіяни вже не вперше зробили такі заяви, які пізніше спростовували українські військові.

Водночас ЗС РФ за півроку провели понад 150 штурмових дій, втрачаючи значну кількість особового складу і сил та засобів. Однак серйозних успіхів окупанти не мають на цьому напрямку.

При цьому зараз потужні механізовані штурми, що відбувалися не так давно, наразі ворог не проводить.

"Тому в цілому ситуація стабільна, але мотивація ворога відчувається в тому сенсі, щоб воєнним шляхом вирішити питання всієї території Луганської області. І штурмові дії в цілому за напрямком Борова-Лиман, вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов'янська і Краматорська", — пояснили у корпусі.

В Угрупованні об'єднаних сил ЗСУ наголосили, що вже "збилися з рахунку" від заяв росіян про неправдиве захоплення різних населених пунктів.

"Сьогоднішні фантазії окупантів, спростовувати які ми не можемо лише тому, що вони не в зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил, викликають у нас щирий захват здатністю російських керманичів відволікати увагу від кілометрових заграв над Туапсе, Новоросійськом та Севастопольською бухтою", — підкреслили там.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що сьогодні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов вчергове збрехав про повну окупацію Луганської області після того, як неодноразово брехав про захоплення Куп'янська.

"Герасімов належить до крила російських еліт, які виступають за продовження війни за будь-яку ціну. Тому його задача — брехати про військові звитяги, а там десь пітерські колеги Путіна з ФСБ цю брехню будуть легалізовувати", — зазначив Коваленко.

Яка ситуація на фронті

За даними Deepstate, російські окупанти дійсно не контролюють Луганську область повністю. Зокрема, Сили оборони контролюють позиції, про які говорив Бородін — в районі сіл Надія, Новоєгорівка і Греківка.

Ситуація на Луганщині Фото: DeepState

Сьогодні вранці начальник Генштаба ЗС РФ Валерій Герасимов вп'яте доповів кремлівскьому диктатору Володимиру Путіну про "повну окупацію" Луганської області, при цьому така ж заява пролунала на початку квітня. Він також повідомив про взяття під контроль 1700 кв. км з початку року і про наближення до Слов'янська, Краматорська, Добропілля та до інших населених пунктів Донецької області.

