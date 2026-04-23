"Росія не виграє цю війну: Зеленський спростував заяви РФ про "п'яте захоплення" Луганщини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що баланс щодо контролю територій цього року не на користь Росії.

Глава держави повідомив, що останні заяви Кремля про нібито взяття під контроль всієї Луганської області не відповідає дійсності. Про це він розповів у чаті Офісу президента, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє канал "Новини. LIVE".

За його словами, РФ не виграє цю війну.

"Москва всюди просуває наратив про захоплення української території, однак навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вже зупинилися з цим наративом і розуміють, що Росія не виграє цю війну", — заявив український президент.

Володимир Зеленський нагадав, що з початку року Україна відвоювала більше територій, аніж втратила.

Відео дня

"Тому Україна не програє цю війну. За останні 10 місяців ми знаходимось в найстабільнішій формі", — сказав президент України.

Зеленський додав, що росіяни не можуть підготувати нові наступи зі своєї території, бо їхні трати вже сягнули 30-35 тис. на місяць. Тож їм бракує людей для наступу.

"Звільнення" Луганщини РФ: що відомо

21 квітня начальник генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов розповів росіянами про нові "успіхи" на фронті та про "повну окупацію" Луганської області України. Крім того, топофіцер РФ повідомив про взяття під контроль 1700 кв. км з початку року і про наближення до Слов'янська, Краматорська, Добропілля та до інших населених пунктів Донецької області. Варто зазначити, що РФ робить таку заяву п'ятий раз.

Натомість речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі "Інтерфакс-Україна" того ж дня заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Луганській області, тож чергові заяви російського військового командування про повну окупацію регіону не відповідають дійсності, заявили в ЗСУ. Водночас там визнали, що росіяни ведуть постійні наступальні дії.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) заявляють, що заяви РФ про повне захоплення Луганської області є елементом ширшої інформаційно-психологічної кампанії. Її ключова мета — сформувати уявлення про нібито неминучість подальшого російського просування та створити тиск на Україну і її міжнародних партнерів з метою змусити Київ піти на територіальні поступки, насамперед щодо неокупованих районів Донецької області.