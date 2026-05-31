Атакували КПП за 205 км від фронту: 3 АК заявив про дроновий контроль над Луганщиною (відео)

Бійці батальйону безпілотних систем Третього армійського корпусу завдали ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області. Під час операції українські дрони дісталися району контрольно-пропускного пункту через україно-російський кордон "Ізварине".

У Третьому армійському корпусі заявили про проведення масштабної операції із застосуванням безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині. Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади завдали ударів по логістичній інфраструктурі противника, повідомила пресслужба Третього армійського корпусу у Telegram.

У корпусі наголосили, що КПП "Ізварине", до якого дістались дрони ЗСУ, розташована більш ніж за 205 кілометрів від лінії фронту вглиб території, яку контролюють російські війська. Під час операції оператори безпілотників уразили бронетехніку окупантів, а також склади з боєприпасами.

"У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу", — заявив Командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

У корпусі також повідомили, що плануванням та керівництвом операції займався командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини "Схід". Військові нагадали, що у 2022 році він брав участь в обороні Маріуполя та десантувався до оточеного міста.

Після завершення оборони Маріуполя військовослужбовець самостійно зміг вийти на підконтрольну Україні територію. За цей вчинок він був удостоєний найвищого державного звання – Героя України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше спростував заяви Росії про нібито повне захоплення Луганської області. За його словами, українські військові продовжували виконувати бойові завдання на території регіону. Глава держави наголошував, що російські повідомлення про повний контроль над областю не відповідають дійсності.

Раніше ми також інформували, що весь склад патронатної служби бригади «Маґура» перейшов до Третього армійського корпусу. До корпусу приєдналася команда медиків, психологів та фахівців із супроводу військовослужбовців. У Третьому армійському корпусі заявили, що це посилить систему підтримки бійців та їхніх родин.