Решающий месяц: на Банковой предположили, когда завершится горячая фаза войны, — СМИ

Горячую фазу войны в Украине могут попытаться завершить до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. По данным инсайдеров, такой сценарий допускают в Офисе президента на фоне продолжающихся контактов с американской стороной.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на неназванные источники в украинской власти.

"Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью", — сказал собеседник издания.

Источники также отмечают, что рабочие контакты между Украиной и США по урегулированию войны продолжаются. Во власти считают, что президент США Дональд Трамп может активнее заняться украинским вопросом из-за риска потери Республиканской партией контроля над Конгрессом после выборов.

По словам собеседника на Банковой, американская сторона считает, что сложная предвыборная ситуация может подтолкнуть Трампа к более решительным действиям для достижения результата в российско-украинской войне. При этом, как отмечают источники, переговорный процесс не остановился, а контакты с американцами продолжаются.

Один из информированных собеседников РБК-Украина назвал возможную заморозку войны по нынешней линии фронта при условии предоставления Украине гарантий безопасности "еще очень хорошим" вариантом. В то же время во власти отмечают, что такой сценарий зависит от многих факторов, в частности ситуации на фронте и готовности России пересмотреть свои цели в войне.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией по завершению войны поставили на паузу. По его словам, Вашингтон не видит смысла в проведении бесконечных встреч, если они не дают практических результатов.

В то же время 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с США продолжает искать дипломатические пути завершения войны и работает над вопросом обмена пленными. Он отметил, что министр обороны Рустем Умеров во время поездки в Соединенные Штаты обсуждал перспективы переговоров на уровне глав государств, а также новые международные договоренности в сфере оборонных технологий.