Вирішальний місяць: на Банковій припустили, коли завершиться гаряча фаза війни, — ЗМІ

Гарячу фазу війни в Україні можуть спробувати завершити до виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. За даними інсайдерів, такий сценарій допускають в Офісі президента на тлі триваючих контактів із американською стороною.

Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на неназвані джерела в українській владі.

За словами одного зі співрозмовників, Київ припускає, що США намагатимуться “втихомирити” війну до осінніх виборів.

“Ми припускаємо, що американці мають намір спробувати все "втихомирити" до їхніх виборів восени”, — сказав співрозмовник видання.

Джерела також зазначають, що робочі контакти між Україною та США щодо врегулювання війни тривають. У владі вважають, що президент США Дональд Трамп може активніше зайнятися українським питанням через ризик втрати Республіканською партією контролю над Конгресом після виборів.

За словами співрозмовника на Банковій, американська сторона вважає, що складна передвиборча ситуація може підштовхнути Трампа до більш рішучих дій для досягнення результату в російсько-українській війні. При цьому, як наголошують джерела, переговорний процес не зупинився, а контакти з американцями продовжуються.

Один із поінформованих співрозмовників РБК-Україна назвав можливу заморозку війни по нинішній лінії фронту за умови надання Україні гарантій безпеки “ще дуже хорошим” варіантом. Водночас у владі наголошують, що такий сценарій залежить від багатьох чинників, зокрема ситуації на фронті та готовності Росії переглянути свої цілі у війні.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що тристоронні переговори між США, Україною та Росією щодо завершення війни поставили на паузу. За його словами, Вашингтон не бачить сенсу в проведенні безкінечних зустрічей, якщо вони не дають практичних результатів.

Водночас 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі США продовжує шукати дипломатичні шляхи завершення війни та працює над питанням обміну полоненими. Він зазначив, що міністр оборони Рустем Умєров під час поїздки до Сполучених Штатів обговорював перспективи переговорів на рівні глав держав, а також нові міжнародні домовленості у сфері оборонних технологій.