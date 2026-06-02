Путин теряет контроль: РФ переходит к эскалации из-за неудач на фронте, — WP
Поскольку России не удается достичь военных целей на фронте в Украине, Путину нужно хоть что-то, что можно "продать" россиянам, как успех.
По словам российских и европейских чиновников и аналитиков, давление на Владимира Путина по вопросу о том, как завершить войну в Украине, усиливается, поскольку наступление на поле боя застопорилось, финансовые ресурсы истощаются, а участившиеся удары украинских беспилотников по территории России усугубляют растущее общественное недовольство. Поэтому в Кремле перешли к тактике резких заявлений и запугивания, чтобы преподнести это как контроль ситуации, сообщает Washington Post.
ВС РФ усилили бомбардировки Киева, Днепра и других городов Украины после того, как заявили, что иностранным посольствам следует покинуть украинскую столицу.
В минувшую пятницу второй президент России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост замглавы Совета Безопасности РФ, высказался после того, как российский дрон прилетел в многоэтажку в Румынии и назвал атаку "лишь первым тревожным сигналом": "Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ни на что не удивляйтесь. Спокойный сон закончился».
В недавней аналитической статье, опубликованной в одном из ведущих российских внешнеполитических журналов, говорится, что военные цели Путина теперь недостижимы, и этот доклад, по-видимому, является еще одним признаком растущего недовольства в высших эшелонах российской политической власти.
Ряд высокопоставленных европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Россия может попытаться расширить войну против Украины на Европу — комментарии, которые Путин в пятницу назвал "грубой, наглой ложью".
В своем выступлении на прошлой неделе глава британского агентства электронной разведки GCHQ заявил, что успехи Москвы на поле боя "идут вспять", и предупредил о попытках России активизировать гибридную войну против Великобритании и других европейских стран.
Россия атакует города Украины, потому что нет успехов на поле боя
В официальных заявлениях российские чиновники связали свою более жесткую риторику о нанесении ударов по Киеву с украинской атакой по Старобельску. Но аналитик считают, что Кремль просто отчаянно ищет способы вернуть инициативу, поскольку ему предстоит летний сезон боевых действий, который может оказаться сложнее, чем ожидалось.
Украинские беспилотники средней дальности наносят серьезный ущерб логистическим сетям и маршрутам снабжения вдоль ключевого сухопутного коридора, соединяющего Россию через оккупированную южную Украину с оккупированным Крымом.
В результате в Крыму почти пропал бензин, также перебои с топливом начались и в России. Особенно в прифронтовых областях.
Один из анонимных источников в РФ, близкий к дипломатическому корпусу, заявил, что атаки РФ на Киев – это реакция именно на успехи ВСУ на поле боя.
Он считает, что Путин все еще уверен, что российские войска могут захватить оставшуюся территорию в Донецкой области на востоке Украины "в течение нескольких месяцев" и на этой основе возобновить переговоры по прекращению конфликта. Но инсайдер добавил: "Мы этого не видим. Май подошел к концу, и ясно, что если не будут предприняты дополнительные усилия, то можно говорить только о застое".
Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги по изучению России и Евразии, заявила, что, похоже, события складываются не в пользу России.
"Военное превосходство России начинает рассеиваться, Украина расширяет географию ударов и их интенсивность, в то время как США приостановили переговоры, — сказала Становая. — Все это создает ощущение, что дела идут не в том направлении, в котором хочет Путин".
Она добавила: "В значительной степени эскалация — это единственный способ отреагировать на ситуацию, которую вы не можете контролировать".
В пятницу Путин повторил утверждение, впервые сделанное ранее в этом месяце, о том, что набранный Россией темп на поле боя означает, что конфликт на Украине "близится к завершению". Однако никаких доказательств этому он не предоставил.
Российские аналитики и один из европейских чиновников заявили, что Москва может использовать угрозу эскалации, чтобы попытаться склонить Соединенные Штаты к возобновлению мирных переговоров, в которых Кремль рассчитывает на давление со стороны администрации Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью вывода войск из сильно укрепленного Донецкого региона.
"Но этого не произойдет, — сказала Становая. — Я не могу себе представить, что это случится".
Захват Донецкой области стал главной военной целью Путина и его основным условием прекращения войны после того, как провалилась его более масштабная попытка оккупировать Киев и свергнуть правительство Зеленского.
Однако российские аналитики и европейские чиновники утверждают, что согласие на вывод украинских войск из Донецка просто позволит Путину перевооружиться и впоследствии попытаться захватить больше территорий.
В РФ проблемы с экономикой и пополнением армии
Российская экономика испытывает все большее давление, несмотря на резкий рост цен на нефть, вызванный войной США против Ирана и закрытием Ормузского пролива, ключевого канала для мировых поставок энергоносителей.
По мнению экономиста Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, увеличение расходов на российскую армию в сочетании с резким падением доходов гражданского сектора на фоне сокращения экономики в условиях жестких санкций и высоких процентных ставок означает, что Россия продолжит накапливать значительный бюджетный дефицит.
На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов признал, что экономика РФ в упадке, а Кремль готовится к серьезным бюджетным сокращениям повсюду, за исключением оборонных и социальных расходов, после того как дефицит в первом квартале этого года удвоился по сравнению с предыдущим.
"Наши запасы не безграничны", — сказал Силуанов.
По мере роста российских потерь, достигающих десятков тысяч убитых и раненых каждый месяц, России становится все труднее пополнять свои войска без объявления мобилизации.
И некоторые европейские чиновники предположили, что при нынешних темпах истощения Россия может быть вынуждена начать непопулярную мобилизацию после парламентских выборов в сентябре.
Однако другие утверждали, что Кремлю, скорее всего, придется приостановить военную кампанию, учитывая его нежелание идти на такой политически рискованный шаг. Массовая мобилизация осенью 2022 года привела к протестам и бегству десятков тысяч мужчин из страны.
Западные чиновники, долгое время пессимистично оценивавшие шансы Украины, видят, что ситуация меняется не в пользу Путина — по крайней мере, на данный момент.
"Возможен такой исход, когда у России просто иссякают ресурсы, — сказал сэр Алекс Янгер, бывший глава британской секретной разведывательной службы, — когда ее не вытесняют из Украины, но деятельность российской армии становится стратегически неактуальной".
Напомним, на фоне этих заявлений в Москве объявился давний друг Путина и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого в Кремле хотели сделать переговорщиком по Украине.
А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация составила перечень компаний украинского военно-промышленного комплекса, которые станут целями следующих обстрелов.