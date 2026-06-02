Путин теряет контроль: РФ переходит к эскалации из-за неудач на фронте, — WP

Поскольку России не удается достичь военных целей на фронте в Украине, Путину нужно хоть что-то, что можно "продать" россиянам, как успех.

По словам российских и европейских чиновников и аналитиков, давление на Владимира Путина по вопросу о том, как завершить войну в Украине, усиливается, поскольку наступление на поле боя застопорилось, финансовые ресурсы истощаются, а участившиеся удары украинских беспилотников по территории России усугубляют растущее общественное недовольство. Поэтому в Кремле перешли к тактике резких заявлений и запугивания, чтобы преподнести это как контроль ситуации, сообщает Washington Post.

ВС РФ усилили бомбардировки Киева, Днепра и других городов Украины после того, как заявили, что иностранным посольствам следует покинуть украинскую столицу.

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В минувшую пятницу второй президент России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост замглавы Совета Безопасности РФ, высказался после того, как российский дрон прилетел в многоэтажку в Румынии и назвал атаку "лишь первым тревожным сигналом": "Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ни на что не удивляйтесь. Спокойный сон закончился».

В недавней аналитической статье, опубликованной в одном из ведущих российских внешнеполитических журналов, говорится, что военные цели Путина теперь недостижимы, и этот доклад, по-видимому, является еще одним признаком растущего недовольства в высших эшелонах российской политической власти.

Ряд высокопоставленных европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Россия может попытаться расширить войну против Украины на Европу — комментарии, которые Путин в пятницу назвал "грубой, наглой ложью".

В своем выступлении на прошлой неделе глава британского агентства электронной разведки GCHQ заявил, что успехи Москвы на поле боя "идут вспять", и предупредил о попытках России активизировать гибридную войну против Великобритании и других европейских стран.

Россия атакует города Украины, потому что нет успехов на поле боя

В официальных заявлениях российские чиновники связали свою более жесткую риторику о нанесении ударов по Киеву с украинской атакой по Старобельску. Но аналитик считают, что Кремль просто отчаянно ищет способы вернуть инициативу, поскольку ему предстоит летний сезон боевых действий, который может оказаться сложнее, чем ожидалось.

Фото: ДСНС

Украинские беспилотники средней дальности наносят серьезный ущерб логистическим сетям и маршрутам снабжения вдоль ключевого сухопутного коридора, соединяющего Россию через оккупированную южную Украину с оккупированным Крымом.

В результате в Крыму почти пропал бензин, также перебои с топливом начались и в России. Особенно в прифронтовых областях.

Один из анонимных источников в РФ, близкий к дипломатическому корпусу, заявил, что атаки РФ на Киев – это реакция именно на успехи ВСУ на поле боя.

Он считает, что Путин все еще уверен, что российские войска могут захватить оставшуюся территорию в Донецкой области на востоке Украины "в течение нескольких месяцев" и на этой основе возобновить переговоры по прекращению конфликта. Но инсайдер добавил: "Мы этого не видим. Май подошел к концу, и ясно, что если не будут предприняты дополнительные усилия, то можно говорить только о застое".

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги по изучению России и Евразии, заявила, что, похоже, события складываются не в пользу России.

"Военное превосходство России начинает рассеиваться, Украина расширяет географию ударов и их интенсивность, в то время как США приостановили переговоры, — сказала Становая. — Все это создает ощущение, что дела идут не в том направлении, в котором хочет Путин".

Она добавила: "В значительной степени эскалация — это единственный способ отреагировать на ситуацию, которую вы не можете контролировать".

В пятницу Путин повторил утверждение, впервые сделанное ранее в этом месяце, о том, что набранный Россией темп на поле боя означает, что конфликт на Украине "близится к завершению". Однако никаких доказательств этому он не предоставил.

Российские аналитики и один из европейских чиновников заявили, что Москва может использовать угрозу эскалации, чтобы попытаться склонить Соединенные Штаты к возобновлению мирных переговоров, в которых Кремль рассчитывает на давление со стороны администрации Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью вывода войск из сильно укрепленного Донецкого региона.

"Но этого не произойдет, — сказала Становая. — Я не могу себе представить, что это случится".

Захват Донецкой области стал главной военной целью Путина и его основным условием прекращения войны после того, как провалилась его более масштабная попытка оккупировать Киев и свергнуть правительство Зеленского.

Однако российские аналитики и европейские чиновники утверждают, что согласие на вывод украинских войск из Донецка просто позволит Путину перевооружиться и впоследствии попытаться захватить больше территорий.

В РФ проблемы с экономикой и пополнением армии

Российская экономика испытывает все большее давление, несмотря на резкий рост цен на нефть, вызванный войной США против Ирана и закрытием Ормузского пролива, ключевого канала для мировых поставок энергоносителей.

По мнению экономиста Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, увеличение расходов на российскую армию в сочетании с резким падением доходов гражданского сектора на фоне сокращения экономики в условиях жестких санкций и высоких процентных ставок означает, что Россия продолжит накапливать значительный бюджетный дефицит.

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов признал, что экономика РФ в упадке, а Кремль готовится к серьезным бюджетным сокращениям повсюду, за исключением оборонных и социальных расходов, после того как дефицит в первом квартале этого года удвоился по сравнению с предыдущим.

"Наши запасы не безграничны", — сказал Силуанов.

По мере роста российских потерь, достигающих десятков тысяч убитых и раненых каждый месяц, России становится все труднее пополнять свои войска без объявления мобилизации.

И некоторые европейские чиновники предположили, что при нынешних темпах истощения Россия может быть вынуждена начать непопулярную мобилизацию после парламентских выборов в сентябре.

Однако другие утверждали, что Кремлю, скорее всего, придется приостановить военную кампанию, учитывая его нежелание идти на такой политически рискованный шаг. Массовая мобилизация осенью 2022 года привела к протестам и бегству десятков тысяч мужчин из страны.

Западные чиновники, долгое время пессимистично оценивавшие шансы Украины, видят, что ситуация меняется не в пользу Путина — по крайней мере, на данный момент.

"Возможен такой исход, когда у России просто иссякают ресурсы, — сказал сэр Алекс Янгер, бывший глава британской секретной разведывательной службы, — когда ее не вытесняют из Украины, но деятельность российской армии становится стратегически неактуальной".

Напомним, на фоне этих заявлений в Москве объявился давний друг Путина и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого в Кремле хотели сделать переговорщиком по Украине.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация составила перечень компаний украинского военно-промышленного комплекса, которые станут целями следующих обстрелов.