Российское командование из-за значительных потерь на фронте ищет способ заменить военных, которые были убиты или тяжело ранены на передовой. В то же время все чаще фиксируются случаи, когда раненых солдат возвращают на фронт из их домов или больниц, или даже отправляют обратно на передовую до того, как они покидают зону боевых действий.

Журналисты "Радио Свобода" пообщались с родственниками ряда военных, которых вернули на фронт с серьезными ранениями.

38-летний Павел Пидгрушный вступил в армию в 2023 году и был освобожден из тюрьмы вскоре после того, как его приговорили к восьми годам заключения за смертельное ДТП. К декабрю 2023 года его отправили на фронт, а в апреле 2024 года его госпитализировали.

"Он получил травмы головы и грудной клетки. Он потерял левый глаз. Он потерял слух — у него разорвали барабанные перепонки", — рассказывает родственник Павла Пидгрушного Дмитрий.

По его словам, военного отправили на выздоровление домой и признали временно непригодным, хотя и не предоставили соответствующих документов.

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"Почему ты так волнуешься? Они приедут позже, — цитирует Дмитрий главного врача больницы в Волгограде, где лечили военного, — Они не могут вернуть его в армию без глаза".

Однако в сентябре 2025 года мужчину вызвали в военкомат. Там его объявили дезертиром, и он 6 месяцев боролся за официальное увольнение из армии. А в один из дней его задержали, конфисковали телефон, и с тех пор семья не имеет от него никаких известий.

Случай Пидгрушного не является уникальным, сказал правозащитник Игорь, пожелавший остаться анонимным. Он знает другую историю — Михаила, который воспитывался в детском доме и получил серьезные ранения через три месяца после подписания контракта в июне 2024 года, оставшись с сильно ограниченным зрением.

После того, как он едва получил базовую медицинскую помощь, через 5 минут после этого он был признан годным, его задержали и на следующий день отправили на фронт.

Все чаще офицеры военкоматов приходят к военным, которые были уволены по медицинским показаниям, и заставляют их вернуться на службу.

"Их заставляют подписать новый контракт. Обычно их запирают на гауптвахте на несколько дней. Их просто оставляют в казарме, в камере, без еды и воды. И заставляют подписать бумагу, в которой отмечается, что последнее заключение военно-врачебной комиссии было "поддельным". После этого для них организуют новую комиссию. Она признает уволенного солдата годным к службе. Выхода нет", — объясняет правозащитник.

По его словам, в армию отправляют "слепых людей и людей на костылях". Однако сейчас ситуация становится еще хуже — ведь людей забирают не только из их домов, но и везут прямо из больницы.

Еще одна история, которую рассказывают журналисты, произошла с 26-летним Андреем Переваловым.

"У него переломы, многочисленные осколочные ранения по всему телу, другие травмы, а правая рука свисает сбоку", — рассказывает друг Андрея Сергей.

Однако военные отвезли его на передовую, в зону боевых действий, на Покровское направление. Теперь, говорит Сергей, его друг записывает ему голосовые сообщения, когда на заднем фоне раздаются взрывы.

"Он не может воевать в таком состоянии, а они отдают приказ "двигаться вперед". Что происходит? Они просто забрасывают телами всю Украину? Выдавливают нас до последней капли крови?" — утверждает Сергей.

Правозащитник Игорь добавляет, что некоторые российские военные не успевают попасть в больницу, как получают приказ вернуться обратно. Иногда раненые солдаты могут связаться с командованием "из окопа или разрушенного здания", называют свое имя, возраст и как они получили ранения. Однако командиры отказывают их госпитализировать, отдавая приказ продолжать боевые действия.

Еще один случай произошел в Донецкой области. 23-летний россиянин после очередного штурма имел осколочное ранение в ноге, руке и спине.

"Ты хромаешь и истекаешь кровью, но можешь двигаться? Ты идешь в штурм! Вернется ли такой "боец" со следующего боевого задания? Вряд ли", — рассказывает правозащитник.

О еще одной истории военного из Бурятии рассказали журналистам его соседи. Бато-Мунко Цыбенов служил в родном регионе Бурятия, когда Путин объявил о начале полномасштабного вторжения. Бато-Мунко служил помощником наводчика и оператором гранатомета. Он получил ранение в результате взрыва на мине в марте 2024 года.

"В первый раз он месяц выздоравливал, а в апреле 2024 года его забрали обратно" в Украину. Через шесть месяцев он снова вернулся (в Бурятию — ред.) после новой травмы. Говорят, что ему ампутировали все пальцы на правой ноге. Он едва мог ходить по селу с тростью. Но "в следующем апреле его снова забрали. Он умер в том же месяце, буквально через несколько дней", — отметил сосед.

Напомним, что по западным оценкам, Россия сейчас теряет около 35 000 солдат ежемесячно убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают количество погибших российских солдат в 352 000, из которых известны поименно около 217 800.

Напомним, 20 мая издание Newsweek обнародовало материал, в котором говорится о том, что РФ столкнулась со стратегической проблемой, поскольку Украина выходит из "ловушки разрешений" США.