З переломами, втратою зору та слуху: як Росія повертає важкопоранених на фронт

Російське командування через значні втрати на фронті шукає спосіб замінити військових, які були вбиті або тяжко поранені на передовій. Водночас усе частіше фіксуються випадки, коли поранених солдатів повертають на фронт з їхніх будинків чи лікарень, або навіть відправляють назад на передову до того, як вони залишають зону бойових дій.

Журналісти "Радіо Свобода" поспілкувалися з родичами низки військових, яких повернули на фронт з серйозними пораненнями.

38-річний Павло Підгрушний вступив до армії у 2023 році та був звільнений з в'язниці невдовзі після того, як його засудили до восьми років ув'язнення за смертельну ДТП. До грудня 2023 його відправили на фронт, а в квітні 2024 року його госпіталізували.

"Він отримав травми голови та грудної клітки. Він втратив ліве око. Він втратив слух — у нього розірвали барабанні перетинки", – розповідає родич Павла Підгрушного Дмитро.

За його словами, військового відправили на одужання додому та визнали тимчасово непридатним, хоча й не надали відповідних документів.

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"Чому ти так хвилюєшся? Вони приїдуть пізніше, — цитує Дмитро головного лікаря лікарні у Волгограді, де лікували військового. — Вони не можуть повернути його до армії без ока".

Однак у вересні 2025 року чоловіка викликали до військкомату. Там його оголосили дезертиром, і він 6 місяців боровся за офіційне звільнення з армії. А в один з днів його затримали, конфіскували телефон, і з того часу родина не має від нього жодних звісток.

Випадок Підгрушного не є унікальним, сказав правозахисник Ігор, який побажав залишится анонімним. Він знає іншу історію — Михайла, який виховувався в дитячому будинку та отримав серйозні поранення через три місяці після підписання контракту в червні 2024 року, залишившись із сильно обмеженим зором.

Після того, як він ледве отримав базову медичну допомогу, за 5 хвилин після цього він був визнаний придатним, його затримали та на наступний день відправили на фронт.

Усе частіше офіцери військкоматів приходять до військових, які були звільнені за медичними показниками, та змушують їх повернутися на службу.

"Їх змушують підписати новий контракт. Зазвичай їх замикають на гауптвахті на кілька днів. Їх просто залишають у казармі, в камері, без їжі та води. І змушують підписати папір, у якому зазначається, що останній висновок військово-лікарської комісії був "підробним. Після цього для них організовують нову комісію. Вона визнає звільненого солдата придатним до служби. Виходу немає", — пояснює правозахисник.

За його словами, до армії відправляють "сліпих людей та людей на милицях". Однак наразі ситуація стає ще гіршою — адже людей забирають не лише з їхніх будинків, але й везуть прямо з лікарні.

Ще одна історія, яку розповідають журналісти, сталася з 26-річним Андрієм Переваловим.

"У нього переломи, численні осколкові поранення по всьому тілу, інші травми, а права рука звисає збоку", — розповідає друг Андрія Сергій.

Однак військові відвезли його на передову, у зону бойових дій, на Покровський напрямок. Тепер, каже Сергій, його друг записує йому голосі повідомлення, коли на задньому фоні лунають вибухи.

"Він не може воювати у такому стані, а вони віддають наказ "рухатися вперед". Що відбувається? Вони просто закидають тілами всю Україну? Видавлюють нас до останньої краплі крові?" — стверджує Сергій.

Правозахисник Ігор додає, що деякі російські військові не встигають потрапити до лікарні, як отримують наказ повернутися назад. Іноді поранені солдати можуть зв'язатися з командуванням "з окопу чи зруйнованої будівлі", називають своє ім'я, вік та як вони дістали поранення. Однак командири відмовляють їх госпіталізувати, віддаючи наказ продовжувати бойові дії.

Ще один випадок стався на Донеччині. 23-річний росіянин після чергового штурму мав осколкове поранення у нозі, руці та спині.

"Ти кульгаєш і стікаєш кров’ю, але можеш рухатися? Ти йдеш у штурм! Чи повернеться такий "боєць" з наступного бойового завдання? Навряд чи", — розповідає правозахисник.

Про ще одну історію військового з Бурятії розповіли журналістам його сусіди. Бато-Мунко Цибенов служив у рідному регіоні Бурятія, коли Путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення. Бато-Мунко служив помічником навідника та оператором гранатомета. Він дістав поранення внаслідок вибуху на міні у березні 2024 року.

"Першого разу він місяць одужував, а в квітні 2024 року його забрали назад" до України. Через шість місяців він знову повернувся (до Бурятії — ред.) після нової травми. Кажуть, що йому ампутували всі пальці на правій нозі. Він ледве міг ходити по селу з тростиною. Але "наступного квітня його знову забрали. Він помер того ж місяця, буквально через кілька днів", — зазначив сусід.

Нагадаємо, що за західними оцінками, Росія зараз втрачає близько 35 000 солдатів щомісяця вбитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість загиблих російських солдатів у 352 000, з яких відомі поіменно близько 217 800.

Нагадаємо, 20 травня видання Newsweek оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що РФ зіштовхнулась зі стратегічною проблемою, оскільки Україна виходить з "пастки дозволів" США.