РФ зіштовхнулась зі стратегічною проблемою: Україна виходить з "пастки дозволів" США, — Newsweek

Україна поступово виходить з так званої "пастки дозволів", коли Києву потрібно було отримувати схвалення американських союзників на далекобійні удари по РФ зброєю їх виробництва.

Україна крок за кроком завдає далекобійних ударів вглиб російської території власною зброєю, що є новою стратегічною проблемою для Москви, пише Newsweek.

"Розширення власного виробництва в Україні — це те, як вона викручується з цієї пастки. Поки що це лише частковий вихід, але він відбувається", — йдеться у матеріалі.

Журналісти навели у приклад атаку на російську столицю у ніч на 17 травня, коли у районі Москви тимчасово закривали аеропорти, а російська влада почала обмежувати публікацію інформації про наслідки ударів.

У Newsweek зазначили, що навіть попри роботу ППО, сам факт регулярних атак на російську столицю руйнує головний наратив Кремля про "контрольовану ситуацію".

Автори матеріалу підкреслили, що Україна роками стикалася з обмеженнями на використання західної зброї. У Вашингтоні побоювалися прямої ескалації конфлікту з ядерною державою і аналогічну обережність виявляли й європейські союзники, зокрема Німеччина, яка досі уникає передачі ракет Taurus.

Однак зараз ситуація поступово змінюється не через зміну позиції Заходу, а через зростання можливостей самої України.

Водночас, зауважили журналісти, Вашингтон і досі впливає на військові дії України, надаючи засоби протиповітряної оборони, фінансування та дипломатичну підтримку.

Однак Київ отримує нові можливості для завдвання ударів, які можна реалізувати без чергової поставки американського озброєння. Зокрема, українська оборонна промисловість активно нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет власного виробництва. Під час останніх атак використовувалися українські безпілотники FP-1 Firepoint, RS-1 Bars і Bars-SM Gladiator.

В Newsweek пояснили, що для Кремля проблема полягає не тільки у військовому ефекті атак, а й у політичних наслідках.

Війна, яку російська влада довго намагалася утримувати "десь далеко", тепер безпосередньо впливає на життя мешканців самої Росії. Йдеться про закриття аеропортів, перебої зв’язку, обмеження інтернету та постійні повідомлення про атаки дронів.

На цьому тлі російська влада почала забороняти публікацію фото та відео наслідків ударів, намагаючись зберегти контроль над інформаційним простором.

Однак, як вважають автори матеріалу, повністю приховати відчуття вразливості вже неможливо.

Нагадаємо, 19 травня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що НПЗ у Москві зупинив роботу після атаки дронів 17 травня.

У цей же день Олександр Сирський підтвердив, що Росія може здійснити наступ з Білорусі.