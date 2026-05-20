РФ столкнулась со стратегической проблемой: Украина выходит из "ловушки разрешений" США, — Newsweek

Украина постепенно выходит из так называемой "ловушки разрешений", когда Киеву нужно было получать одобрение американских союзников на дальнобойные удары по РФ оружием их производства.

Украина шаг за шагом наносит дальнобойные удары вглубь российской территории собственным оружием, что является новой стратегической проблемой для Москвы, пишет Newsweek.

"Расширение собственного производства в Украине — это то, как она выкручивается из этой ловушки. Пока это лишь частичный выход, но он происходит", — говорится в материале.

Журналисты привели в пример атаку на российскую столицу в ночь на 17 мая, когда в районе Москвы временно закрывали аэропорты, а российские власти начали ограничивать публикацию информации о последствиях ударов.

В Newsweek отметили, что даже несмотря на работу ПВО, сам факт регулярных атак на российскую столицу разрушает главный нарратив Кремля о "контролируемой ситуации".

Авторы материала подчеркнули, что Украина годами сталкивалась с ограничениями на использование западного оружия. В Вашингтоне опасались прямой эскалации конфликта с ядерной державой и аналогичную осторожность проявляли и европейские союзники, в частности Германия, которая до сих пор избегает передачи ракет Taurus.

Однако сейчас ситуация постепенно меняется не из-за изменения позиции Запада, а из-за роста возможностей самой Украины.

В то же время, отметили журналисты, Вашингтон до сих пор влияет на военные действия Украины, предоставляя средства противовоздушной обороны, финансирование и дипломатическую поддержку.

Однако Киев получает новые возможности для нанесения ударов, которые можно реализовать без очередной поставки американского вооружения. В частности, украинская оборонная промышленность активно наращивает производство дальнобойных дронов и ракет собственного производства. Во время последних атак использовались украинские беспилотники FP-1 Firepoint, RS-1 Bars и Bars-SM Gladiator.

В Newsweek объяснили, что для Кремля проблема заключается не только в военном эффекте атак, но и в политических последствиях.

Война, которую российские власти долго пытались удерживать "где-то далеко", теперь непосредственно влияет на жизнь жителей самой России. Речь идет о закрытии аэропортов, перебоях связи, ограничениях интернета и постоянных сообщениях об атаках дронов.

На этом фоне российские власти начали запрещать публикацию фото и видео последствий ударов, пытаясь сохранить контроль над информационным пространством.

Однако, как считают авторы материала, полностью скрыть ощущение уязвимости уже невозможно.

Напомним, 19 мая издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что НПЗ в Москве остановил работу после атаки дронов 17 мая.

В этот же день Александр Сырский подтвердил, что Россия может осуществить наступление из Беларуси.