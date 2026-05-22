Втрати, території, удари вглиб Росії: Кремль програє війну одразу у трьох вимірах, — Bild

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну перетворилось на катастрофічну проблему для Кремля, адже на п'ятому році війни Москва програє війну одразу у трьох вимірах.

Російський диктатор Володимир Путін зіштовхунвся з трьома великими проблемами, які наразі неможливо подолати, пише Bild.

Величезні втрати солдатів

За західними оцінками, Росія зараз втрачає близько 35 000 солдатів щомісяця вбитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість загиблих російських солдатів у 352 000, з яких відомі поіменно близько 217 800.

Хоча Кремлю все ще вдається компенсувати втрати новими рекрутами, російська армія від початку року припинила нарощувати чисельність.

Втрати вже завойованих територій в Україні

Журналісти зазначили, що вперше за довгий час Росія втрачає більше території, ніж захоплює. Поки що йдеться про незначні показники, однак це знецінює російські нові просування. Підраховано, що загалом з початку року росіяни захопити лише близько 220 квадратних кілометрів або 0,04% території України.

Це співставно з українськими просуваннями на фронті, адже за останні місяці Сили оборони деокупували 189 квадратних кілометрів.

Повернення війни в саму Росію

Війна, що задумувалася як коротка закордонна експедиція, на п’ятий рік дедалі більше поширюється на російську територію.

Українські безпілотники вже системно атакують нафтопереробні заводи, військові об'єкти та інфраструктуру глибоко в російському тилу. Під ударом навіть московська агломерація — самісіньке серце путінської імперії, де люди досі жили так, ніби ніякої війни немає.

Автори матеріалу підкреслили, що для цих мешканців Москви вибухи над їхніми багатоповерхівками стали справжнім шоком.

