День журналиста в Украине: как изменился праздник во время войны и сколько медийщиков убили ВС РФ

6 июня в Украине отмечают День журналиста. В условиях полномасштабной войны этот профессиональный праздник приобрел особое, трагическое содержание. Он все чаще ассоциируется не только с торжественными мероприятиями и наградами, но и с памятью о медийщиках, погибших при исполнении профессионального долга или ставших на защиту страны на линии фронта.

Так, по состоянию на май этого года, с начала полномасштабной войны российские оккупанты убили по меньшей мере 150 украинских медийщиков. Кроме того, около 26 гражданских украинских журналистов сейчас находятся в российском плену.

Фокус собрал всю информацию об этом профессиональном празднике, а также, ссылаясь на данные Национального союза журналистов Украины и Института массовой информации, сформировал перечень медийщиков, погибших во время войны и тех, кто до сих пор остается в неволе.

День журналиста — что известно об этом празднике и когда его начали отмечать в Украине

В 2026 году День журналиста в Украине приходится на субботу, 6 июня. В общем, этот профессиональный праздник посвящен людям, которые ежедневно работают с информацией, выезжают на события, проверяют факты и формируют новостную картину страны. Важным этот праздник является потому, что журналистика — является основой демократического общества.

Відео дня

Как говорится в материале медиапортала Spec Kor, украинская дата праздника непосредственно связана со знаковым событием — 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины официально приняли в Международную федерацию журналистов. Именно тогда украинская журналистика получила международное признание и подтвердила свое место в мировом профессиональном сообществе после обретения независимости.

Однако официальный статус профессиональный праздник приобрел в 1994 году. Тогда первый президент независимой Украины Леонид Кравчук подписал соответствующий указ после инициативы участников Первого всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. С тех пор 6 июня закрепилось как ежегодная дата чествования работников медиа.

Что интересно, этот праздник объединяет широкий спектр профессий. В частности, поздравления принимают журналисты, редакторы, операторы, фотографы, телевизионщики, радиоведущие, корректоры, монтажеры и продюсеры — все, кто участвует в создании новостей и репортажей, которые ежедневно доходят до аудитории.

Почему День журналиста имеет особое значение для Украины

Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, изменила жизнь украинцев и сам подход ко многим профессиям. Часть людей оставила гражданскую работу и присоединилась к защите страны, другие начали использовать свои навыки там, где они были наиболее востребованы. Журналистика не стала исключением — она быстро перешла в условия постоянного риска и работы на грани безопасности.

Украинские журналисты все чаще работают в прифронтовых районах, чтобы показывать реальный ход событий и документировать то, что происходит во время войны. В то же время многие медийщики остаются в городах и ежедневно продолжают информировать общество, несмотря на обстрелы и угрозу для жизни.

После 2022 года День журналиста в Украине приобрел особое значение. Этот праздник уже не ограничивается профессиональными поздравлениями. Он стал напоминанием об ответственности медиа, цене правды и работе людей, которые ежедневно рискуют собой, чтобы общество получало реальную информацию о войне и событиях в стране.

"Работа журналиста в Украине во время войны — это не только фиксация событий, но и документирование военных преступлений, которые становятся доказательствами на международных судебных площадках. Репортажи с фронта, фото из разрушенных городов, свидетельства уцелевших — все это формирует глобальную картину событий и влияет на решения мировых лидеров и организаций", — пишет медиапортал Spec Kor.

Сколько журналистов погибли из-за войны против РФ

Как говорится в статье Национального союза журналистов Украины по состоянию на 11 мая 2026 года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 150 медийщиков. Из них 21 — это журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей, 10 — гражданские медийщики, еще 119 — представители медиа, которые стали на защиту Украины в рядах Сил обороны.

Гражданские медийщики, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей

Игорь Гуденко — украинский фотограф и видеоблогер. Исчез в Харькове 26.02.2022 во время обстрела, 27.02.2022 найден мертвым, смерть не насильственная. Евгений Сакун — украинский фотокорреспондент LIVE и EFE. Погиб 01.03.2022 во время ракетного удара по Киевской телебашне. Брент Энтони Рено — американский журналист, репортер The New York Times и Time. Застрелен российскими военными в Ирпене 13.03.2022. Максим Левин — украинский фотожурналист LB.ua. Пропал 13.03.2022, 01.04.2022 найден мертвым возле Гуты-Межигорской, по данным расследования — замучен и казнен. Пьер Закжевски — ирландский фотожурналист Fox News. Погиб 14.03.2022 под обстрелом в Горенке вместе с Александрой Кувшиной. Александра Кувшинова — украинская журналистка и фиксерка Fox News. Погибла 14.03.2022 во время обстрела в Горенке. Оксана Баулина — российская журналистка The Insider. Погибла 23.03.2022 во время обстрела Киева. Мантас Кведаравичюс — литовский режиссер-документалист. Убит 02.04.2022 при попытке выехать из Мариуполя. Евгений Баль — украинский журналист и волонтер. Умер 02.04.2022 после пыток в Мариуполе. Роман Нежиборец — украинский медийщик, видеоинженер канала "Детинец". Убит в начале апреля 2022 в Ягодном возле Чернигова. Зореслав Замойский — украинский журналист. Найден мертвым в Буче 13.04.2022, признаки насильственной смерти. Фредерик Леклерк-Имхофф — французский журналист BFMTV. Погиб 30.05.2022 от осколочного ранения во время обстрела возле Северодонецка. Богдан Битик — украинский фрилансер. Погиб 26.04.2023 возле Антоновского моста в Херсоне. Арман Солдин — французский видеожурналист AFP. Погиб 09.05.2023 возле Часового Яра во время обстрела. Виктория Амелина — украинская писательница и исследовательница военных преступлений. Умерла 01.07.2023 от ранений после обстрела Краматорска. Владимир Миронюк — украинско-американский фотожурналист. Погиб 25.09.2023 на Донбассе во время работы. Райан Эванс — британский советник по безопасности Reuters. Погиб 24.08.2024 во время ракетного удара по гостинице в Краматорске. Виктория Рощина — украинская журналистка Hromadske и УП. Исчезла 03.08.2023, погибла 19.09.2024. Антони Лалликан — французский фотожурналист Hans Lucas. Погиб 03.10.2025 возле Дружковки от удара дрона. Алена Грамова — украинская военная журналистка. Погибла 23.10.2025 в Краматорске в результате удара дрона. Евгений Кармазин — оператор из Краматорска. Погиб 23.10.2025 во время удара дрона по авто журналистов.

Журналисты, погибшие не при исполнении профессиональных обязанностей

Дилербек Шакиров — украинский журналист и член благотворительного фонда. Расстрелян 26.02.2022 в Зеленовке Херсонской области. Павел Ли — украинский актер, телеведущий и волонтер. Застрелен 06.03.2022 российскими военными в Ирпене. Виктор Дедов — украинский оператор телеканала "Сигма". Погиб 11.03.2022 во время обстрела дома в Мариуполе. Оксана Гайдар — украинская журналистка и блогерша. Погибла во время артобстрела села Шевченково Киевской области. Лилия Гумянова — украинская журналистка и преподавательница. Погибла 19.03.2022 в результате обстрелов Мариуполя. Наталья Харакоз — украинская журналистка и писательница. Погибла 29.03.2022 во время бомбардировок Мариуполя. Валерия Глодан — украинская выпускница журналистики. Погибла 23.04.2022 в Одессе вместе с семьей во время ракетного удара. Вера Гирич — украинская журналистка, продюсер "Радио Свобода". Погибла 28.04.2022 в результате обстрела Киева. Владимир Даценко — украинский журналист, волонтер и военный. Погиб 14.07.2022 во время ракетного удара по Виннице. Татьяна Кулик — украинская журналистка "Укринформа". Погибла 26.02.2025 во время дроновой атаки на дом под Киевом.

Журналисты, которые погибли во время военной службы

Кроме того, были и журналисты, медийщики, фотографы, операторы, редакторы и другие представители медиасферы, которые погибли непосредственно на линии фронта или во время выполнения боевых задач. Значительная часть из них после начала полномасштабного вторжения взяла в руки оружие и стала в ряды Сил обороны Украины, другие продолжали документировать войну, работать в пресс-службах или обеспечивать информационный фронт. Всех их объединяла преданность своему делу, стремление защищать Украину и готовность рисковать собственной жизнью ради свободы и независимости государства.

В частности, в результате российской агрессии погибли: Сергей Пущенко, Виктор Дударь, Александр Литкин, Алексей Чернышев, Олег Якунин, Александр Коцуконь, Юрий Олейник, Сергей Заиковский, Денис Котенко, Максим Мединский, Александр Махов, Евгений Старинец, Константин Киц, Роман Жук, Виталий Дерех, Алексей Чубашев, Абдулкарим Гуламов, Николай Рачок, Алексей Юрченко, Олег Шемчук, Дмитрий Шиповский, Юрий Лелявский, Сергей Силкин, Василий Яворский, Андрей Загоруйко, Владислав Дзиковский, Антон Коломиец, Александр Кузенков, Евгений Гулевич, Дмитрий Кудрявцев, Игорь Терехин, Павел Тимошенко, Сергей Клименко, Алексей Борис, Алексей Ольховик, Ярослав Шапочка, Александр Цахнив, Андрей Бойко, Дмитрий Сирык, Александр Бондаренко, Владимир Мукан, Денис Кривой, Иван Кузьминский, Евгений Осиевский, Виктор Петров, Петр Цурукин, Роман Черномаз, Иван Шульга, Антон Клитный, Максим Шварцман, Константин Гнитецкий, Дмитрий Рыбаков, Игорь Захаров, Дмитрий Синченко, Андрей Кришталь, Тарас Давидюк, Дмитрий Яременко, Александр Попов, Алексей Андреев, Денис Яцюк, Игорь Малахов, Роман Ряжских, Максим Кривцов, Владимир Петренко, Антон Яковенко, Олесь Самчук, Николай Оранский, Андрей Топчий, Алла Пушкарук, Юрий Силюк, Александр Машлай, Ирина Цыбух, Арсен Федосенко, Александр Клименко, Алексей Сапуга, Владимир Чернышов, Андрей Бучак, Богдан Затула, Олег Сарело, Павел Пархоменко, Павел Присяжнюк, Станислав Житницкий, Богдан Маркевич, Ярослав Левицкий, Дмитрий Богуславский, Мирослав Кулик, Андрей Андросович, Антон Вовк, Руслан Ганущак, Богдан Заяц, Юрий Кирпик, Артур Шибалов, Кирилл Поликевич, Дмитрий Бендиков, Богдан Лысенко, Владимир Коцур, Вячеслав Кобржицкий, Василий Довбуш, Максим Нелипа, Петр Черных, Кшиштоф Гожелак, Владислав Волобоев, Александр Голяченко, Денис Пономаренко, Богдан Будай, Александр Урванцев, Вадим Подлипенский, Константин Гузенко, Антон Бондаренко, Василий Хомко, Константин Штифурак, Лана Черногорская, Юрий Мигашко, Владимир Синийчук, Сергей Фисун, Владимир Фомиченко-Закуцкий, Артур Петров, Евгений Соловей, Виктория Боброва.

Украинские журналисты в плену РФ — кто из медийщиков находится в неволе

Более того, часть украинских журналистов и медийщиков по состоянию на конец мая 2026 года продолжает находиться в российском плену. Большинство из них были незаконно задержаны на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего в Крыму, а также в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей. Значительная часть пленных — гражданские журналисты, которые документировали нарушения прав человека, освещали репрессии оккупационных властей или работали в независимых медиа.

По данным Института массовой информации, по состоянию на 25 мая 2026 года в российском плену находятся по меньшей мере 26 гражданских украинских медийщиков и один журналист, который после начала войны присоединился к Силам обороны Украины. Часть из них оккупационная власть удерживает по сфабрикованным обвинениям в терроризме, шпионаже или диверсионной деятельности. Некоторые журналисты находятся в неволе еще с 2016 года.

Среди украинских медийщиков, которые остаются в российском плену, есть:

Алексей Бессарабов — журналист и общественный деятель, автор материалов для аналитического центра "Номос" и журнала "Черноморская безопасность". Российские силовики задержали его в оккупированном Крыму в 2016 году. После сфабрикованных обвинений в шпионаже и диверсионной деятельности оккупационный суд приговорил Бессарабова к 14 годам лишения свободы. Дмитрий Штыбликов — журналист, общественный деятель и бывший заместитель главного редактора издания "Черноморская безопасность". Был задержан в оккупированном Крыму в 2016 году. В различных уголовных делах российские власти обвинили его в шпионаже и подготовке диверсий. В 2022 году российский суд вынес ему новый приговор — 19 лет и 6 месяцев заключения. Сейран Салиев — гражданский журналист "Крымской солидарности", которого российские силовики задержали в Бахчисарае в октябре 2017 года. Его обвинили в подготовке диверсий и позже приговорили к 16 годам колонии по делу, которое правозащитники называют политически мотивированным. Марлен Асанов — гражданский журналист "Крымской солидарности". После задержания в оккупированном Бахчисарае в 2017 году был обвинен в организации деятельности террористической организации. В 2020 году российский суд назначил ему 19 лет лишения свободы. Тимур Ибрагимов — гражданский журналист, который с 2014 года освещал репрессии против крымских татар и другие нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Задержан в 2017 году, а впоследствии приговорен к 17 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации. Эрнес Аметов — гражданский журналист, который документировал преследования крымских татар на полуострове. После задержания в 2017 году был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Сервер Мустафаев — координатор общественного объединения "Крымская солидарность" и гражданский журналист. Российские силовики задержали его в 2018 году после обысков. Через два года суд в РФ приговорил Мустафаева к 14 годам колонии по обвинению в терроризме. Осман Арифмеметов — гражданский журналист "Крымской солидарности", задержанный во время масштабных обысков у крымскотатарских активистов в 2019 году. В 2022 году получил приговор — 14 лет колонии строгого режима. Ремзи Бекиров — гражданский журналист "Крымской солидарности". После задержания в 2019 году был приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Руслан Сулейманов — гражданский журналист и активист, задержанный во время волны репрессий против крымских татар в 2019 году. Российский суд назначил ему 14 лет колонии. Рустем Шейхалиев — гражданский журналист "Крымской солидарности", которого российские силовики задержали в 2019 году. В 2022 году был приговорен к 14 годам заключения. Амет Сулейманов — гражданский журналист "Крымской солидарности". Арестован в 2020 году и приговорен к 12 годам колонии. Несмотря на тяжелое заболевание сердца, необходимой медицинской помощи в заключении не получает. Асан Ахтемов — журналист крымскотатарской газеты "Авдет". После задержания в 2021 году был обвинен в подрыве газопровода и приговорен оккупационными властями к 15 годам лишения свободы. Ирина Данилович — гражданская журналистка и медсестра, которая публично говорила о проблемах системы здравоохранения в оккупированном Крыму. В 2022 году ее задержали и впоследствии приговорили к семи годам заключения. В неволе ее состояние здоровья существенно ухудшилось. Вилен Темерьянов — гражданский журналист "Крымской солидарности" и корреспондент "Грани.ру". После задержания в 2022 году был обвинен в терроризме и незаконно вывезен в Россию. Евгений Ильченко — администратор мелитопольского телеграм-канала Mitopol. После оккупации города освещал жизнь жителей под российской оккупацией. В 2022 году был задержан, подвергся пыткам и до сих пор находится в неволе. Ирина Левченко — журналистка из Мелитополя, которую российские оккупанты похитили вместе с мужем в мае 2023 года. Сейчас ей инкриминируют "шпионаж". Александр Малышев — администратор телеграмм-канала "Мелитополь — это Украина". Был задержан в августе 2023 года и обвинен в участии в террористической организации и шпионаже. Георгий Левченко — администратор телеграм-канала "РИА-Мелитополь". В 2025 году оккупационный суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Максим Рупчев — администратор телеграм-канала "Мелитополь — это Украина", которому российская сторона инкриминирует шпионаж и участие в террористической организации. Яна Суворова — администратор телеграмм-канала "Мелитополь — это Украина". В октябре 2025 года российский суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Анастасия Глуховская — журналистка "РИА-Мелитополь", которую задержали в августе 2023 года. По данным правозащитников, она подверглась пыткам и сейчас удерживается на территории РФ. Владислав Гершон — администратор телеграм-канала "Мелитополь — это Украина". В 2025 году российский суд приговорил его к 15 годам заключения по обвинению в шпионаже и террористической деятельности. Рустем Османов — гражданский журналист "Крымской солидарности", задержанный в марте 2024 года во время массовых обысков у крымских татар. В настоящее время содержится в СИЗО Ростова-на-Дону. Азиз Азизов — гражданский журналист "Крымской солидарности", задержанный во время той же волны репрессий в марте 2024 года. Российские власти обвиняют его в причастности к террористической организации. Геннадий Осьмак — журналист и главный редактор генического издания "Новый Визит". Был задержан оккупантами в 2024 году. Правозащитники связывают его преследование с отказом сотрудничать с российской оккупационной администрацией.

Отдельно среди пленных украинских медийщиков есть журналист, который после начала полномасштабного вторжения стал на защиту страны в составе Сил обороны Украины. Речь идет о телеоператоре Николаевского филиала "Общественного вещания" Василии Филимоне, который попал в российский плен 15 мая 2022 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области и до сих пор незаконно удерживается российской стороной.

Напомним, что 3 сентября 2025 года во время боевых действий погиб военнослужащий и журналист Александр Голяченко. До полномасштабной войны он несколько лет работал в редакции "Киев FM".

Также Фокус писал, что на российско-украинской войне погиб спортивный журналист и телеведущий Владимир Коцур, который защищал Украину с начала полномасштабного вторжения.