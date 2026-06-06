Получил хорошую контузию: Олега Тягнибока ранили на фронте (видео)

Автомобиль, в котором находился Олег Тягнибок, был атакован российским дроном. Сам военный-политик получил контузию.

Бывший нардеп, председатель политической партии Всеукраинское объединение "Свобода", командир батальона беспилотных систем 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Олег Тягнибок получил ранение. Об этом информирует "Говорить Великий Львів".

О ранении подполковника Олег Тягнибока рассказал старший лейтенант, заместитель командира роты батальона беспилотных систем Тимур Кныш. Комбат вместе с побратимами был в автомобиле, в который в четверг, 4 июня, попал вражеский беспилотник.

Машина передвигалась по территории гарнизона, когда в нее попал fpv-дрон, рассказал украинский военный. По его словам, благодаря мастерству водителя и вовремя оказанной медицинской помощи Олег Тягнибок выжил.

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Авто, в которое попал российский дрон Фото: соцсети

"Он получил хорошую контузию со всеми последствиями. Имеет баротравмы и сотрясение", — сообщил подробности Тимур Кныш.

Напомним, на временно оккупированной части Луганской области российские оккупационные структуры ввели ограничения на пассажирские перевозки по федеральным трассам. Также под запрет попало движение 18 пригородных поездов на отдельных участках оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Также Фокус писал, что 5 июня в Украину во время обмена военнопленными вернулось 185 военнослужащих, среди которых бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Также в Украину вернули военного, который принимал участие в уникальной вертолетной операции, во время которой вертолетом на "Азовсталь" доставлялись еда, медикаменты и оружие.