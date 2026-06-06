Дістав добрячу контузію: Олега Тягнибока поранили на фронті (відео)

Автомобіль, в якому перебував Олег Тягнибок, був атакований російським дроном. Сам військовий-політик зазнав контузії.

Колишній нардеп, голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода", командир батальйону безпілотних систем 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олег Тягнибок дістав поранення. Про це інформує "Говорить Великий Львів".

Про поранення підполковника Олег Тягнибока розповів старший лейтенант, заступник командира роти батальйону безпілотних систем Тимур Книш. Комбат разом з побратимами був в автомобілі, в який у четвер, 4 червня, влучив ворожий безпілотник.

Автівка пересувалася по території гарнізону, коли в неї поцілив fpv-дрон, розповів український військовий. За його словами, завдяки майстерності водія та вчасно наданій медичній допомозі Олег Тягнибок вижив.

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Авто, в яке влучив російський дрон Фото: соцмережi

"Він дістав добрячу контузію з усіма наслідками. Має баротравми і струс", — повідомив подробиці Тимур Книш.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганської області російські окупаційні структури запровадили обмеження на пасажирські перевезення федеральними трасами. Також під заборону потрапив рух 18 приміських поїздів на окремих ділянках окупованих частин Луганської та Донецької областей.

Також Фокус писав, що 5 червня до України під час обміну військовополоненими повернулося 185 військовослужбовців, серед яких бійці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Також до України повернули військового, який брав участь в унікальній вертолітній операції, під час якої вертольотом до "Азовсталі" доставлялися їжа, медикаменти та зброя.