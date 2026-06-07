Российский дрон атаковал хранилище ядерного топлива на территории ЧАЭС: кадры последствий

В ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал территорию Чернобыльской атомной электростанции, нанеся удар по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате попадания было частично повреждено здание приемки контейнеров.

В результате удара дрона возник пожар площадью около 40 квадратных метров, однако спасатели быстро ликвидировали возгорание, а радиационный фон остался в пределах нормы, сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Facebook.

В "Энергоатоме" уточнили, что попадание российского беспилотника в площадку ЦХОЯТ произошло в 02:10 ночи 7 июня. И хотя было частично повреждено здание приемки контейнеров, отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

"Очаг возгорания площадью 40 кв. м оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет. Радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы", — отметили в "Энергоатоме".

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В компании отметили, что очередная атака на объект ядерной инфраструктуры в очередной раз показала опасность действий России для ядерной и радиационной безопасности. Там подчеркнули, что такие удары создают риски для миллионов людей и являются грубым нарушением международного права.

"АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействует со всеми ответственными государственными службами", — отметил "Энергоатом".

Инцидент также прокомментировал в Telegram глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Что ж, как и прогнозировалось — вся ложь россиян об атаках на ЗАЭС, которые они сами выдумывали, завершилась реальной атакой на ЧАЭС. Не первой, между прочим Опять попытки всех запугивать ядерной катастрофой", — написал Коваленко.

Россияне атаковали территорию ЧАЭС: обнародованы последствия попадания дрона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар беспилотником типа Shahed был намеренно направлен по объекту ядерной инфраструктуры.

"Чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские спасатели оперативно ликвидировали пожар, который возник после удара. Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров к более решительным действиям в отношении России. По его словам, в течение последней недели РФ выпустила по Украине 88 ракет, более 3250 ударных беспилотников и около 1800 управляемых авиабомб, и поэтому давление на страну-агрессора необходимо усиливать.

Напомним, что растут риски для украинских атомных электростанций из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Эксперты выражают обеспокоенность относительно возможных аварийных ситуаций в случае потери внешнего питания АЭС. МАГАТЭ неоднократно подчеркивало необходимость защиты ядерных объектов от последствий войны.

Ранее мы также информировали, что после атаки российского дрона по Чернобыльской АЭС специалисты проверили состояние защитного укрытия над четвертым энергоблоком. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщали, что радиационный фон оставался в пределах нормы. В то же время эксперты продолжают оценивать последствия удара и масштабы повреждений конструкций.