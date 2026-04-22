Ракеты РФ пролетают вблизи ЧАЭС и ХАЭС: генпрокурор заявил о рисках, — Reuters

Российские ракеты и дроны во время атак на Украину неоднократно пролетали вблизи Чернобыльской и Хмельницкой атомных электростанций. Это создает потенциальные риски для ядерной безопасности. Такие полеты могут привести к масштабной аварии даже без прямого попадания.

Россия неоднократно запускала беспилотники и ракеты по траектории полета вблизи заброшенной Чернобыльской атомной электростанции во время атак на Украину, что повышает риск крупной аварии, сообщил Reuters генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подробно описал ранее неизвестную военную деятельность России вблизи украинских ядерных объектов. Кроме выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Украина имеет четыре атомные электростанции, включая крупнейшую в Европе, которая расположена на юге Запорожской области и была оккупирована российскими войсками вскоре после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Відео дня

Маршруты ракет и оценка угроз

По словам Кравченко, с момента вторжения и Чернобыльская АЭС, и двухреакторная Хмельницкая АЭС на западе Украины находятся на траектории полета российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Тридцать пять "Кинжалов" были обнаружены на разных расстояниях в пределах около 20 км от Чернобыльской и Хмельницкой АЭС, сказал он. Из них 18 пролетели в пределах примерно 20 км от обоих объектов, добавил он.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора", — отметил Руслан Кравченко.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что часто сообщает о военной деятельности вблизи атомных электростанций и нападениях на электрические подстанции, которые являются ключевыми для ядерной безопасности. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно выражал глубокую обеспокоенность относительно рисков и опасностей этой военной деятельности для ядерной безопасности. Гросси также неоднократно призывал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы избежать опасности ядерной аварии.

Инциденты с дронами и последствия атак

В трех отдельных случаях, по словам Кравченко, ракеты "Кинжал" падали на землю во время полета и приземлились примерно в 10 км от Хмельницкой атомной электростанции. Непонятно, почему упали ракеты, но Кравченко указал, что на обломках нет никаких признаков того, что их перехватили.

По словам Кравченко, с июля 2024 года, когда Россия начала массированные атаки дронов, радары обнаружили по меньшей мере 92 российских беспилотника, которые пролетали в радиусе пяти километров от радиационной защиты Чернобыльской АЭС. Однако фактическое количество пролетов почти наверняка было намного больше 92, поскольку следы, видимые на военных радарах Украины, могут свидетельствовать о наличии нескольких БпЛА, а иногда беспилотники вообще не отображаются.

"Преднамеренные полеты (дронов) с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются по меньшей мере крайне безответственными и свидетельствуют о полном игнорировании... безопасности гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе", — отметил Кравченко.

В феврале прошлого года объект, идентифицированный Украиной как российский ударный беспилотник дальнего радиуса действия, ударил по Чернобыльской АЭС, пробив радиационный защитный экран. Кремль тогда отрицал причастность России, заявив, что его силы не атакуют ядерную инфраструктуру, и что Украина, вероятно, сама осуществила атаку в качестве "провокации".

Европейский банк реконструкции и развития подсчитал, что ремонт повреждений будет стоить не менее 500 миллионов евро, и что без таких работ "необратимая коррозия" конструкции начнется через четыре года.

Расследование, проведенное украинской государственной прокуратурой, показало, что российское нападение, вероятно, было преднамеренным, подчеркнул Кравченко. По его словам, оценка базировалась на угле, под которым, по их мнению, дрон врезался в защитный экран. Кравченко также заявил, что российские военные, вероятно, используют Чернобыль как маршрут атаки для беспилотников, чтобы попытаться обойти плотные зоны покрытия украинской ПВО.

Напомним, что во время полномасштабной войны доля атомной энергетики в Украине существенно выросла и сейчас обеспечивает большинство производства электроэнергии. Из-за ударов по тепловой генерации страна стала более зависимой от работы АЭС.

Ранее мы также информировали, что после атаки дрона по Чернобыльской АЭС была повреждена защитная оболочка над разрушенным реактором. По оценкам, укрытие частично потеряло свои функции и нуждается в восстановлении.