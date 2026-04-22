Ракети РФ пролітають поблизу ЧАЕС та ХАЕС: генпрокурор заявив про ризики, — Reuters

Російські ракети та дрони під час атак на Україну неодноразово пролітали поблизу Чорнобильської та Хмельницької атомних електростанцій. Це створює потенційні ризики для ядерної безпеки. Такі польоти можуть призвести до масштабної аварії навіть без прямого влучання.

Росія неодноразово запускала безпілотники та ракети по траєкторії польоту поблизу занедбаної Чорнобильської атомної електростанції під час атак на Україну, що підвищує ризик великої аварії, повідомив Reuters генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко детально описав раніше невідому військову діяльність Росії поблизу українських ядерних об'єктів. Окрім виведеної з експлуатації Чорнобильської АЕС, Україна має чотири атомні електростанції, включаючи найбільшу в Європі, яка розташована на півдні Запорізької області та була окупована російськими військами невдовзі після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Маршрути ракет і оцінка загроз

За словами Кравченка, з моменту вторгнення і Чорнобильська АЕС, і двореакторна Хмельницька АЕС на заході України перебувають на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет "Кинжал". Тридцять п'ять "Кінжалів" було виявлено на різних відстанях у межах приблизно 20 км від Чорнобильської та Хмельницької АЕС, сказав він. З них 18 пролетіли в межах приблизно 20 км від обох об'єктів, додав він.

"Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", – зазначив Руслан Кравченко.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що часто повідомляє про військову діяльність поблизу атомних електростанцій та напади на електричні підстанції, які є ключовими для ядерної безпеки. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі неодноразово висловлював глибоку стурбованість щодо ризиків та небезпек цієї військової діяльності для ядерної безпеки. Гроссі також неодноразово закликав до максимальної стриманості поблизу ядерних об'єктів, щоб уникнути небезпеки ядерної аварії.

Інциденти з дронами та наслідки атак

У трьох окремих випадках, за словами Кравченко, ракети "Кинжал" падали на землю під час польоту та приземлилися приблизно за 10 км від Хмельницької атомної електростанції. Незрозуміло, чому впали ракети, але Кравченко вказав, що на уламках немає жодних ознак того, що їх перехопили.

За словами Кравченка, з липня 2024 року, коли Росія розпочала масовані атаки дронів, радари виявили щонайменше 92 російські безпілотники, які пролітали в радіусі п'яти кілометрів від радіаційного захисту Чорнобильської АЕС. Однак фактична кількість прольотів майже напевно була набагато більшою за 92, оскільки сліди, видимі на військових радарах України, можуть свідчити про наявність кількох БпЛА, а іноді безпілотники взагалі не відображаються.

"Навмисні польоти (дронів) з потужною боєголовкою над ядерним об'єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повну ігнорування... безпеки цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі", – зазначив Кравченко.

У лютому минулого року об'єкт, ідентифікований Україною як російський ударний безпілотник далекого радіуса дії, вдарив по Чорнобильській АЕС, пробивши радіаційний захисний екран. Кремль тоді заперечував причетність Росії, заявивши, що його сили не атакують ядерну інфраструктуру, і що Україна, ймовірно, сама здійснила атаку як "провокацію".

Європейський банк реконструкції та розвитку підрахував, що ремонт пошкоджень коштуватиме щонайменше 500 мільйонів євро, і що без таких робіт "незворотна корозія" конструкції почнеться через чотири роки.

Розслідування, проведене українською державною прокуратурою, показало, що російський напад, ймовірно, був навмисним, наголосив Кравченко. За його словами, оцінка базувалася на куті, під яким, на їхню думку, дрон врізався в захисний екран. Кравченко також заявив, що російські військові, ймовірно, використовують Чорнобиль як маршрут атаки для безпілотників, щоб спробувати обійти щільні зони покриття української ППО.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни частка атомної енергетики в Україні суттєво зросла і нині забезпечує більшість виробництва електроенергії. Через удари по тепловій генерації країна стала більш залежною від роботи АЕС.

Раніше ми також інформували, що після атаки дрона по Чорнобильській АЕС було пошкоджено захисну оболонку над зруйнованим реактором. За оцінками, укриття частково втратило свої функції та потребує відновлення.