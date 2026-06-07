Російський дрон атакував сховище ядерного палива на території ЧАЕС: кадри наслідків

У ніч проти 7 червня російський безпілотник атакував територію Чорнобильської атомної електростанції, завдавши удару по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Внаслідок влучання було частково пошкоджено будівлю приймання контейнерів.

Унаслідок удару дрона виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів, однак рятувальники швидко ліквідували займання, а радіаційний фон залишився в межах норми, повідомила пресслужба "Енергоатому" у Facebook.

В "Енергоатомі" уточнили, що влучання російського безпілотника в майданчик ЦСВЯП сталося о 02:10 ночі 7 червня. І хоча було частково пошкоджено будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

"Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає. Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми", — зазначили в "Енергоатомі".

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У компанії зазначили, що чергова атака на об'єкт ядерної інфраструктури вкотре засвідчила небезпеку дій Росії для ядерної та радіаційної безпеки. Там підкреслили, що такі удари створюють ризики для мільйонів людей і є грубим порушенням міжнародного права.

"АТ "НАЕК "Енергоатом" продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами", — наголосив "Енергоатом".

Інцидент також прокоментував у Telegram очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Що ж, як і прогнозувалося — вся брехня росіян про атаки на ЗАЕС, які вони самі видумували, завершилася реальною атакою на ЧАЕС. Не першою, між іншим Знову намагання всіх залякувати ядерною катастрофою", — написав Коваленко.

Росіяни атакували територію ЧАЕС: оприлюднено наслідки влучання дрона

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар безпілотником типу Shahed був навмисно спрямований по об’єкту ядерної інфраструктури.

"Надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українські рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла після удару. Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів до рішучіших дій щодо Росії. За його словами, протягом останнього тижня РФ випустила по Україні 88 ракет, понад 3250 ударних безпілотників і близько 1800 керованих авіабомб, і тому тиск на країну-агресора необхідно посилювати.

Нагадаємо, що зростаютьризиків для українських атомних електростанцій через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Експерти висловлюють занепокоєння щодо можливих аварійних ситуацій у разі втрати зовнішнього живлення АЕС. МАГАТЕ неодноразово наголошувало на необхідності захисту ядерних об’єктів від наслідків війни.

Раніше ми також інформували, що після атаки російського дрона по Чорнобильській АЕС фахівці перевірили стан захисного укриття над четвертим енергоблоком. У Державному агентстві України з управління зоною відчуження повідомляли, що радіаційний фон залишався в межах норми. Водночас експерти продовжують оцінювати наслідки удару та масштаби пошкоджень конструкцій.