Украинский дрон атаковал поезд "Москва — Симферополь": в Крыму масштабный сбой транспорта

Движение всех пассажирских поездов во временно оккупированном Крыму приостановили после атаки беспилотника на локомотив поезда №68 сообщением Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения, пассажиры не пострадали.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, украинский беспилотник якобы попал в тепловоз пассажирского поезда.

В компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" заявили, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму полностью приостановлено. Всех пассажиров поездов, которые находились на территории полуострова, эвакуировали.

Автобусами в Симферополь доставляют пассажиров поездов Москва — Симферополь, Санкт-Петербург — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

Из-за остановки железнодорожного сообщения задержали пять поездов в Крым и четыре из Крыма. Задержки отдельных рейсов составляют от полутора до семи часов. Перевозчик сообщил, что поезда с полуострова на материковую часть продолжат отправляться из Керчи, куда пассажиров также будут подвозить автобусами.

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О дополнительных последствиях сообщило издание "Важные истории". Для перевозки пассажиров местные власти сняли с маршрутов часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском. Это происходит на фоне дефицита топлива, из-за которого в Крыму уже возникли проблемы с общественным транспортом. Ранее Аксенов заявлял, что около 400 автобусов не вышли на маршруты.

Также остановили движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой.

Напомним, что на фоне топливного кризиса жители оккупированного Крыма начали выезжать в Краснодарский край РФ, чтобы заправить автомобили. По сообщениям, там бензин стоит примерно в четыре раза дешевле, чем на полуострове.

Недавно операторы беспилотников 3-го отдельного полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного маршрута, который российские войска используют для сообщения с временно оккупированным Крымом. Речь идет о направлении Мелитополь — Чонгар.