Силы обороны взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути россиян в Крым (видео)

Операторы беспилотников 3-го полка Сил специальных операций с помощью беспилотников взяли под воздушный контроль часть сухопутного маршрута российской армии к временно оккупированному Крыму.

Украинские беспилотники начали уничтожать вражескую технику, а также разрушать логистические пути россиян на маршруте Мелитополь — Чонгар. Об этом 6 июня сообщили на странице 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго.

"Операторы БпЛА 3 полка ССО взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути оккупантов в Крым. Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь — Чонгар", — отметили бойцы подразделения.

Такие действия украинских Сил обороны уже повлекли последствия для россиян, отметили военные. Врагу было затруднено логистику в части, где происходит снабжение российской армии, а также доставка горючего на временно оккупированный полуостров.

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"Это только начало. Дальше будет!", — анонсировали новые действия украинские военные.

Тем временем жители оккупированного Крыма начали ездить в Краснодарский край РФ за бензином. Там стоимость топлива была зафиксирована меньше примерно в четыре раза, чем на полуострове.

Напомним, на днях бойцы 1-го Отдельного центра БпС Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт: это стало первой в современной истории военной операцией такого типа.

Также стало известно, что в оккупированном Крыму начался дефицит бензина и коллапс на АЗС.