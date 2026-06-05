Первая в современной истории операция такого типа: Силы обороны взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт (видео)

Украинские защитники взяли с помощью беспилотников под огневой контроль Донецкий аэропорт, который россияне превратили в военно-логистический хаб и откуда враг активно запускает дроны-камикадзе типа "Шахед".

Это сделали бойцы 1-го Отдельного центра БПС Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, осуществив первую в современной истории военную операцию такого типа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра в Telegram.

"Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным", — рассказали военные.

Украинские операторы дронов уничтожают пусковые установки россиян, транспортные машины, а также ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе Донецкого аэропорта. Параллельно военные поражают мобильные огневые группы и противовоздушную оборону врага, из-за чего россияне вынуждены отменять вылеты.

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"Поражением инженерной техники, топливных заправщиков и логистических узлов мы полностью деградируем аэродромную экосистему", — отметили в подразделении.

Результатом работы украинских бойцов стали уничтоженные установки для запуска "Шахедов", строительная и автомобильная техника россиян, а также склады.

Серафим "Фалько" Гордиенко, офицер 1 Отдельного центра СБС, который был ответственен за операцию, подчеркнул, что она была осуществлена исключительно небольшими силами. Им удалось сорвать оперативно-стратегические планы россиян.

В подразделении также добавили, что до недавнего времени россияне чувствовали себя в безопасности на территории Донецкого аэропорта, однако теперь он стал "ловушкой" для врага.

Напомним, 4 июня командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди показал, как дроны СБС поймали российский корабль "Светляк" на ходу: момент удара попал на видео.

Также 3 июня СБС поразили российский корвет "Бойкий" в Кронштадте.