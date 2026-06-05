Перша в сучасній історії операція такого типу: Сили оборони взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт (відео)

Українські захисники взяли за допомогою безпілотників під вогневий контроль Донецький аеропорт, який росіяни перетворили на військово-логістичний хаб і звідки ворог активно запускає дрони-камікадзе типу "Шахед".

Це зробили бійці 1-го Окремого центру БпС Сил безпілотних систем Збройних сил України, здійснивши першу в сучасній історії військову операцію такого типу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби центру у Telegram.

"Наш підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим", — розповіли військові.

Українські оператори дронів нищать пускові установки росіян, транспортні машини, а також ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі Донецького аеропорту. Паралельно військові уражають мобільні вогневі групи та протиповітряну оборону ворога, через що росіяни змушені скасовувати вильоти.

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"Ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів ми повністю деградуємо аеродромну екосистему", — зазначили у підрозділі.

Результатом роботи українських бійців стали знищені установки для запуску "Шахедів", будівельна та автомобільна техніка росіян, а також склади.

Серафим "Фалько" Гордієнко, офіцер 1 Окремого центру СБС, що був відповідальний за операцію, підкреслив, що її було здійснено винятково невеликими силами. Їм вдалося зірвати оперативно-стратегічні плани росіян.

У підрозділі також додали, що донедавна росіяни почувалися у безпеці на території Донецького аеропорту, однак тепер він став "пасткою" для ворога.

Нагадаємо, 4 червня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді показав, як дрони СБС вполювали російський корабель "Світляк" на ходу: момент удару потрапив на відео.

Також 3 червня СБС уразили російський корвет "Бойкий" у Кронштадті.