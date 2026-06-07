Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму (відео)

Оператори безпілотників 3-го полку Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту російської армії до тимчасово окупованого Криму.

Українські безпілотники почали нищити ворожу техніку, а також руйнувати логістичні шляхи росіян на маршруті Мелітополь — Чонгар. Про це 6 червня повідомили на сторінці 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго.

"Оператори БпЛА 3 полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь — Чонгар", — зазначили бійці підрозділу.

Такі дії українських Сил оборони вже спричинили наслідки для росіян, зазначили військові. Ворогу було ускладнено логістику у частині, де відбувається постачання російської армії, а також доставлення пального на тимчасово окупований півострів.

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"Це лише початок. Далі буде!", — анонсували нові дії українські військові.

Тим часом мешканці окупованого Криму почали їздити до Краснодарського краю РФ за бензином. Там вартість пального була зафіксовано менша у приблизно чотири рази, ніж на півострові.

Нагадаємо, днями бійці 1-го Окремого центру БпС Сил безпілотних систем Збройних сил України взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт: це стало першою в сучасній історії військовою операцією такого типу.

Також стало відомо, що в окупованому Криму почався дефіцит бензину і колапс на АЗС.