Український дрон атакував потяг "Москва — Сімферополь": у Криму масштабний збій транспорту

Рух усіх пасажирських поїздів у тимчасово окупованому Криму призупинили після атаки безпілотника на локомотив поїзда №68 сполученням Москва — Сімферополь. Унаслідок удару загинув помічник машиніста, сам машиніст отримав поранення, пасажири не постраждали.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

За словами Аксьонова, український безпілотник нібито влучив у тепловоз пасажирського поїзда.

У компанії-перевізнику “Гранд Сервіс Експрес” заявили, що плановий рух пасажирських поїздів у Криму повністю призупинено. Усіх пасажирів поїздів, які перебували на території півострова, евакуювали.

Автобусами до Сімферополя доправляють пасажирів поїздів Москва — Сімферополь, Санкт-Петербург — Сімферополь та Санкт-Петербург — Севастополь.

Через зупинку залізничного сполучення затримали п’ять поїздів до Криму та чотири з Криму. Затримки окремих рейсів становлять від півтори до семи годин. Перевізник повідомив, що потяги з півострова на материкову частину продовжать вирушати з Керчі, куди пасажирів також підвозитимуть автобусами.

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Про додаткові наслідки повідомило видання “Важливі історії”. Для перевезення пасажирів місцева влада зняла з маршрутів частину автобусів у Керчі, Сімферополі, Феодосії та Радянському. Це відбувається на тлі дефіциту пального, через який у Криму вже виникли проблеми з громадським транспортом. Раніше Аксьонов заявляв, що близько 400 автобусів не вийшли на маршрути.

Також зупинили рух приміських поїздів на ділянках Сімферополь — Джанкой та Армянськ — Джанкой.

Нагадаємо, що на тлі паливної кризи жителі окупованого Криму почали виїжджати до Краснодарського краю РФ, щоб заправити автомобілі. За повідомленнями, там бензин коштує приблизно в чотири рази дешевше, ніж на півострові.

Нещодавно оператори безпілотників 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту, який російські війська використовують для сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Йдеться про напрямок Мелітополь — Чонгар.