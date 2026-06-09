Удары по складам дали результат: в армии РФ вводят лимиты на боеприпасы, — Силы обороны

Удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам и складам боеприпасов РФ заставили российское командование вводить ограничения на использование артиллерийских боеприпасов в некоторых подразделениях.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, украинские военные целенаправленно наносят удары по логистике и складах боеприпасов российских войск. Это повлияло на обеспечение оккупационных подразделений боеприпасами.

Удары Сил обороны по логистике и складам боеприпасов заставили российское командование, в частности в 36-й армии, ввести лимиты на использование артиллерийских снарядов.

"Если раньше на конкретном участке фронта враг сосредотачивал огонь и вел его, пока не уничтожал всю позицию, то сейчас такие случаи уменьшились", — рассказал Волошин.

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Он добавил, что из-за недостатка артиллерийских боеприпасов российские войска сокращают применение вооружения, которое расположено вблизи линии боевого соприкосновения.

В то же время, по словам представителя Сил обороны, россияне пытаются компенсировать это авиационными ударами. Для этого они используют управляемые авиабомбы и ракеты, нанося удары по позициям украинских военных, а также по городам и селам.

Ранее партизанское движение "АТЕШ" сообщало о проблемах с ремонтом российской артиллерии на Херсонском направлении. По данным движения, из-за критического износа техники и недостатка запчастей пушки все чаще выходят из строя, а ремонтные бригады не имеют необходимых компонентов для их восстановления.

Напомним, что российские военные начали покидать позиции на Кинбурнской косе. После ударов Сил обороны Украины по логистике подразделения РФ столкнулись с нехваткой боеприпасов, горючего и продовольствия, а российское командование было вынуждено перебрасывать военных между позициями из-за потерь личного состава.