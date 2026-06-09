Удари по складах дали результат: в армії РФ вводять ліміти на боєприпаси, — Сили оборони

Удари Сил оборони України по логістичних маршрутах і складах боєприпасів РФ змусили російське командування вводити обмеження на використання артилерійських боєприпасів у деяких підрозділах.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, українські військові цілеспрямовано завдають ударів по логістиці та складах боєприпасів російських військ. Це вплинуло на забезпечення окупаційних підрозділів боєприпасами.

Удари Сил оборони по логістиці та складах боєприпасів змусили російське командування, зокрема в 36-й армії, запровадити ліміти на використання артилерійських снарядів.

“Якщо раніше на конкретній ділянці фронту ворог зосереджував вогонь і вів його, доки не знищував усю позицію, то зараз такі випадки зменшилися”, — розповів Волошин.

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Він додав, що через нестачу артилерійських боєприпасів російські війська скорочують застосування озброєння, яке розташоване поблизу лінії бойового зіткнення.

Водночас, за словами представника Сил оборони, росіяни намагаються компенсувати це авіаційними ударами. Для цього вони використовують керовані авіабомби та ракети, завдаючи ударів по позиціях українських військових, а також по містах і селах.

Раніше партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про проблеми з ремонтом російської артилерії на Херсонському напрямку. За даними руху, через критичний знос техніки та нестачу запчастин гармати дедалі частіше виходять з ладу, а ремонтні бригади не мають необхідних компонентів для їхнього відновлення.

Нагадаємо, що російські військові почали залишати позиції на Кінбурнській косі. Після ударів Сил оборони України по логістиці підрозділи РФ зіткнулися з нестачею боєприпасів, пального та продовольства, а російське командування було змушене перекидати військових між позиціями через втрати особового складу.