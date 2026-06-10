Порт Мариуполя обесточен: "Азов" раскрыл последствия масштабной операции (видео)

Российские войска потеряли возможность использовать Мариупольский торговый порт после поражения объектов его критической инфраструктуры в результате совместной операции украинских подразделений.

Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов".

По данным подразделения, операцию провели совместно с Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, Центром специальных операций "А" СБУ и Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Во время операции были поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами. Также, как утверждают в "Азове", был поражен подсанкционный сухогруз "Lady Augusta", который назвали частью теневого флота РФ.

В подразделении заявили, что в результате удара морской торговый порт Мариуполя полностью обесточен, а логистика российских войск существенно затруднена.

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"Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг получил очередной болезненный удар", — сообщили в "Азове".

Там также заявили, что продолжают контролировать логистические мощности и "применять санкции против россиян в Приазовье".

Ранее бойцы подразделения "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по российскому корвету "Бойкий" в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга. Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что атака произошла в 06:35, когда корабль находился в сухом доке имени Велещинского.

Кроме того, российские власти прокомментировали атаку украинских беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и уничтожение корабля в Кронштадте. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ России на такие удары "будет носить системный характер".