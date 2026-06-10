Порт Маріуполя знеструмлено: "Азов" розкрив наслідки масштабної операції (відео)
Російські війська втратили можливість використовувати Маріупольський торговельний порт після ураження об’єктів його критичної інфраструктури в результаті спільної операції українських підрозділів.
Про це повідомили у 1-му корпусі Національної гвардії України “Азов”.
За даними підрозділу, операцію провели спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, Центром спеціальних операцій “А” СБУ та Силами безпілотних систем Збройних сил України.
Під час операції були уражені електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтна інфраструктура, башта управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами. Також, як стверджують в “Азові”, було уражено підсанкційний суховантаж “Lady Augusta”, який назвали частиною тіньового флоту РФ.
У підрозділі заявили, що внаслідок удару морський торговельний порт Маріуполя повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена.
“Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару”, — повідомили в “Азові”.
Там також заявили, що продовжують контролювати логістичні потужності та “застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї”.
Раніше бійці підрозділу “Птахи” 1-го окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по російському корвету “Бойкий” у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що атака сталася о 06:35, коли корабель перебував у сухому доці імені Велещинського.
Крім того, російська влада прокоментувала атаку українських безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та знищення корабля в Кронштадті. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відповідь Росії на такі удари “носитиме системний характер”.