Порт Маріуполя знеструмлено: "Азов" розкрив наслідки масштабної операції (відео)

Російські війська втратили можливість використовувати Маріупольський торговельний порт після ураження об’єктів його критичної інфраструктури в результаті спільної операції українських підрозділів.

Про це повідомили у 1-му корпусі Національної гвардії України “Азов”.

За даними підрозділу, операцію провели спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, Центром спеціальних операцій “А” СБУ та Силами безпілотних систем Збройних сил України.

Під час операції були уражені електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтна інфраструктура, башта управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами. Також, як стверджують в “Азові”, було уражено підсанкційний суховантаж “Lady Augusta”, який назвали частиною тіньового флоту РФ.

У підрозділі заявили, що внаслідок удару морський торговельний порт Маріуполя повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена.

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“Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару”, — повідомили в “Азові”.

Там також заявили, що продовжують контролювати логістичні потужності та “застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї”.

Раніше бійці підрозділу “Птахи” 1-го окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по російському корвету “Бойкий” у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що атака сталася о 06:35, коли корабель перебував у сухому доці імені Велещинського.

Крім того, російська влада прокоментувала атаку українських безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та знищення корабля в Кронштадті. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відповідь Росії на такі удари “носитиме системний характер”.