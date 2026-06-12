Не прослужил и трех месяцев: на войне погиб первый оккупант 2008 года рождения

18-летний российский военнослужащий Алишер Свирин, родившийся в 2008 году, погиб на войне против Украины. Он стал первым подтвержденным российским военнослужащим этого года рождения, чью смерть установили журналисты.

Об этом сообщила российская служба BBC.

По их данным, уроженец подмосковной Коломны Алишер Свирин родился 21 февраля 2008 года, а погиб 1 мая 2026 года.

28 мая его похоронили на Аллее Героев кладбища "Новое городское" в Павлово-Посаде Московской области. Информацию об оккупанте обнародовал в некрологе депутат совета Павлово-Посадского округа Роман Тикунов.

Свирин проходил службу по контракту в составе 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в должности пулеметчика. Когда именно он отправился на фронт, неизвестно. В то же время журналисты отмечают, что, учитывая его возраст, срок службы до гибели не мог превышать трех месяцев.

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По данным BBC, Алишер Свирин стал первым подтвержденным погибшим на войне российским военнослужащим 2008 года рождения. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину журналисты подтвердили гибель по меньшей мере 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.

Напомним, что в Луганской области погиб 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин, которого российское Минобороны завербовало в новосозданные войска беспилотных систем. Журналисты BBC назвали этот случай первым известным подтвержденным случаем гибели студента, проходившего службу в таких подразделениях

Недавно российские источники сообщили о гибели одного из администраторов пропагандистского Telegram-канала "От Мариуполя до Карпат", который связывают с подразделением "Эскадрон" 18-й общевойсковой армии РФ. О смерти администратора написали сами авторы канала, однако его имя официально не назвали.