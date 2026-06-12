Не прослужив і трьох місяців: на війні загинув перший окупант 2008 року народження

18-річний російський військовий Алішер Свірін, який народився у 2008 році, загинув на війні проти України. Він став першим підтвердженим російським військовослужбовцем цього року народження, чию смерть встановили журналісти.

Про це повідомила російська служба BBC.

За їхніми даними, уродженець підмосковної Коломни Алішер Свірін народився 21 лютого 2008 року, а загинув 1 травня 2026 року.

28 травня його поховали на Алеї Героїв кладовища “Нове міське” у Павловському Посаді Московської області. Інформацію про окупанта оприлюднив у некролозі депутат ради Павлово-Посадського округу Роман Тікунов.

Свірін проходив службу за контрактом у складі 123-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на посаді кулеметника. Коли саме він вирушив на фронт, невідомо. Водночас журналісти зазначають, що з огляду на його вік термін служби до загибелі не міг перевищувати трьох місяців.

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За даними BBC, Алішер Свірін став першим підтвердженим загиблим на війні російським військовим 2008 року народження. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну журналісти підтвердили загибель щонайменше 200 російських військовослужбовців віком 18 років.

Нагадаємо, що на Луганщині загинув 23-річний житель Бурятії Валерій Аверін, якого російське Міноборони завербувало до новостворених військ безпілотних систем. Журналісти BBC назвали цей випадок першим відомим підтвердженим випадком загибелі студента, який проходив службу в таких підрозділах

Нещодавно російські джерела повідомили про загибель одного з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу “От Мариуполя до Карпат”, який пов'язують із підрозділом “Ескадрон” 18-ї загальновійськової армії РФ. Про смерть адміністратора написали самі автори каналу, однак його ім'я офіційно не назвали.