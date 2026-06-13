Часть единого плана: ВСУ нанесли удары по мостам и переправам на ВОТ Херсонской области

В ночь на 13 июня были нанесены удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту, понтонной переправе и грузовикам на Чонгаре. Это стало результатом работы совместного Центра мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла и 475 ОШП "CODE 9.2".

Операция, проведенная вблизи временно оккупированного Крыма в ночь на 13 июня, является частью единого плана по созданию условий для постоянного продвижения по суше. Об этом заявил командир отдельного штурмового полка Александр Настенко с позывным "Флинт".

В свою очередь, командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов отметил, что в ходе атаки был применен целый комплекс различных средств, в частности для нанесения ударов по мостам использовались ударные дроны FirePoint.

Офицер продемонстрировал кадры уничтожения российских автомобилей с военным грузом, повреждения одного из понтонных мостов, сооруженных россиянами и т. д.

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Украинские военные отметили, что этими ударами ВСУ приступают к патрулированию логистики ВС РФ из т.н. Крыма и блокированию попыток восстановления переправ.

Автомобили на понтонной переправе в районе Чонгара Фото: из открытых источников

"Пропускная способность понтонов невысока, в очередях к ним вынуждены скапливаться грузовики, становясь для нас легкой мишенью", — отмечают в боевом подразделении Штурмовых войск ВСУ.

Скопление грузовиков перед КПП "Джанкой" Фото: Из открытых источников

Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, был осуществлен обстрел мостов на временно оккупированной территории в Херсонской области. Назначенный оккупантами так называемый "губернатор" Владимир Сальдо сообщил, что, в частности, повреждения получил мост, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина.

Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 11 июня в Херсонской области были атакованы четыре моста на подъездных путях к временно оккупированному Крыму.