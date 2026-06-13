Частина єдиного задуму: ЗСУ уразили мости та переправи на території ТОТ Херсонщині

У ніч проти 13 червня було уражено КПП "Джанкой", залізничний міст, понтонну переправу та вантажівки на Чонгарі. Це стало результатом роботи спільного Центру мультидоменних операцій "Фаланга" 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП "CODE 9.2".

Операція, яка відбулася поблизу тимчасово окупованого Криму в ніч проти 13 червня є частиною єдиного задуму з забезпечення передумов для постійного просування на суходолі. На цьому наголосив командир окремого штурмового полку Олександр Настенко з позивним "Флінт".

Своєю чергою командир 1-го окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов зазначив, що під час атаки було проведено цілий комплекс застосування різних типів засобів, зокрема для ударів по мостах використовувалися ударні дрони FirePoint.

Офіцер показав кадри ураження російських автомобілів з військовим вантажем, пошкодження однієї з понтонних переправ, які звели росіяни тощо.

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Українські військові зазначили, що цими ударами ЗСУ переходять до патрулювання логістики ЗС РФ з т.о. Криму та блокування спроб відновлення переправ.

Автомобілі на понтонній переправі в районі Чонгара Фото: з відкритих джерел

"Пропускна здатність понтонів невисока, у чергах до них змушені накопичуватися вантажівки, стаючи для нас готовими цілями", — підкреслюють у бойовому формуванні Штурмових військ ЗСУ.

Скупчення вантажівок перед КПП "Джанкой" Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 червня, було здійснено обстріл мостів на ТОТ у Херсонській області. Призначений окупантами так званий "губернатор" Володимир Сальдо повідомив, що пошкодження зокрема зазнав міст, що з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою, а на автодорозі Генічеськ – Стрілкове пошкоджено мостове полотно через протоку Промоїна.

Також Фокус писав, що у ніч на 11 червня в Херсонській області були атаковані чотири мости на під’їздах до тимчасово окупованого Криму.