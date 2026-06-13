Треть спутников под угрозой: в Германии предупредили о ядерном сценарии РФ в космосе (фото)

Командующий космическими силами ФРГ генерал-майор Михаэль Траут заявил, что Россия разрабатывает технологии размещения ядерного оружия в космосе. По мнению военного, под угрозой может оказаться до трети спутников на орбите Земли.

Траут добавил, что такой шаг может вывести из строя спутниковые сервисы и сделать часть орбиты непригодной для использования на десятилетия. Об этом сообщает Politico.

"На самом высоком уровне эскалации существуют подозрения, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите", — заявил военный, добавив, что не исключает реалистичности такого сценария.

По его словам, последствия таких действий РФ могут оказаться разрушительными для современных армий стран, которые зависят от спутниковой связи, навигации, банковских операций, транспорта, прогнозирования погоды и наведения военных систем.

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Траут напоминает, что во время американского испытания Starfish Prime в 1962 году симуляция ядерного взрыва могла вывести из строя до трети спутников в течение нескольких недель или месяцев. Он отметил, что такой сценарий значительно усугубил бы проблему космического мусора и повысил риск цепных столкновений между объектами в космосе.

Ядерный удар РФ в космосе может вывести из строя треть околоземных спутников Фото: Pexels

Генерал Бундесвера подчеркнул, что космические угрозы в последние годы существенно изменились, ведь речь идет не только о физических атаках на спутники, но и о подавлении GPS-сигналов, лазерном воздействии и других средствах радиоэлектронной борьбы. В качестве примера он привел помехи для GPS-навигации в Балтийском регионе, которые уже влияют на гражданскую авиацию и судоходство.

По мнению Траута, Германия планирует развивать собственные возможности в сфере космической безопасности, в частности закупать системы радиоэлектронного подавления, лазерные комплексы и спутники-инспекторы. В перспективе также рассматривается создание космопланов для защиты собственных спутников и мониторинга систем потенциального противника.

По мнению генерала, главная цель заключается в том, чтобы привлечь "как можно больше европейских партнеров". Особенно это касается стран, которые "не могут или не хотят создавать собственные спутниковые группировки".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Россия может разместить ядерные ракеты на дне океана. Такие действия представляют угрозу для НАТО, поскольку в случае войны пусковые площадки, скрытые на морском дне, крайне сложно обнаружить и обезвредить.

Впоследствии стало известно, что депутат Госдумы призвал Путина нанести "ядерный удар" по Украине. Депутат Законодательной ассамблеи Санкт-Петербурга Виктор Петров во время выступления перед коллегами фактически признал, что война, развязанная Кремлем, развивается не по сценарию, на который рассчитывало российское руководство.