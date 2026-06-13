Третина супутників під загрозою: в Німеччині попередили про ядерний сценарій РФ у космосі (фото)

Командувач космічних сил ФРН генерал-майор Міхаель Траут заявив, що РФ працює над технологіями розміщення ядерної зброї у космосі. На думку військового, під загрозою може опинитися до третини супутників на орбіті Землі.

Траут додав, такий крок може вивести з ладу супутникові сервіси та зробити частину орбіти непридатною для використання на десятиліття. Про це повідомляє Politico.

"На найвищому рівні ескалації існують підозри, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті", — заявив військовий, додавши, що не виключає реалістичності такого сценарію.

За його словами, наслідки таких дій РФ можуть бути руйнівними для сучасних армій суспільств, які залежать від супутникового зв'язку, навігації, банківських операцій, транспорту, прогнозування погоди та наведення військових систем.

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Траут нагадує, що під час американського випробування Starfish Prime 1962 року симуляція ядерного вибуху могла вивести з ладу до третини супутників протягом кількох тижнів або місяців. Він зазначив, що такий сценарій значно погіршив би проблему космічного сміття та підвищив ризик ланцюгових зіткнень між об'єктами в космосі.

Ядерний удар РФ у космосі може вивести з ладу третину навколоземних супутників Фото: Pexels

Генерал Бундесверу наголосив, що космічні загрози останніми роками суттєво змінилися, адже мова йде не лише про фізичні атаки на супутники, а й про глушіння GPS-сигналів, лазерний вплив та інші засоби радіоелектронної боротьби. Як приклад він навів перешкоди для GPS-навігації в Балтійському регіоні, які вже впливають на цивільну авіацію та судноплавство.

На думку Траута, Німеччина планує розвивати власні можливості у сфері космічної безпеки, зокрема закуповувати системи радіоелектронного придушення, лазерні комплекси та супутники-інспектори. У перспективі також розглядається створення космопланів для захисту власних супутників і моніторингу систем потенційного противника.

На думку генерала, головна мета полягає в тому, щоб залучити "якомога більше європейських партнерів". Особливо це стосується країн, які "не можуть або не хочуть створювати власні супутникові угруповання".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія може розмістити ядерні ракети на дні океану. Такі дії становлять загрозу для НАТО, оскільки в разі війни пускові майданчики, приховані на морському дні, вкрай складно виявити і знешкодити.

Згодом стало відомо, що депутат РФ закликав Путіна вдарити "ядеркою" по Україні. Депутат Законодавчої асамблеї Санкт-Петербурга Віктор Петров під час виступу перед колегами фактично визнав, що війна, розв'язана Кремлем, розвивається не за сценарієм, на який розраховувало російське керівництво.