Теперь очередь за Трампом: Украина побеждает в войне дронов, США должны определиться, — Politico

Успехи на поле боя и соглашения с Европой о поставках дронов дали Украине особый козырь в преддверии саммита G7, несмотря на то, что Вашингтон не проявляет интереса. Однако теперь, как убеждены эксперты, время начинает играть в пользу Киева.

Украинские дроны перерезают российские линии снабжения и доводят ее армию и экономику до предела. Теперь ВСУ извлекли выгоду из значительных технологических разработок, а линия фронта в основном стабилизировалась, говорится в аналитическом материале издания Politico.

Авторы материала отмечают, что Киев впервые с 2023 года отвоевал больше территорий за все время войны. Именно фактор времени становится ключевым в этой войне, которого раньше у Украины не было, несмотря на хроническое отсутствие необходимого вооружения от союзников.

"Это может открыть для союзников редкую возможность на предстоящем саммите G7 — убедить Трампа в том, что ему нужно обратить внимание на конфликт и оказать давление на союзников, чтобы те восполнили пробелы — от противовоздушной обороны до дальнобойного оружия — до следующего российского наступления", — указано в тексте.

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По мнению авторов материала, Зеленский пытается воспользоваться этой "более оптимистичной картиной, активизируя дипломатическую деятельность с США и Европой". Президент Украины также одновременно публично и в частном порядке призывает главу РФ Владимира Путина обсудить возможность завершения войны.

ЕС и Украина пытаются вернуть внимание Трампа к войне Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Ключевой вопрос сейчас — как усилить поддержку Запада настолько, чтобы заставить Россию вести переговоры добросовестно", — говорится в материале СМИ.

Накануне саммита G7 Украина впервые за много лет вступает в переговорный сезон с позиции относительной силы. Это дает союзникам редкую возможность убедить Трампа в том, что российско-украинская война требует его внимания.

СМИ отмечают, что сейчас ЕС покрывает финансовые проблемы Украины, но требует дополнительных средств для противодействия РФ. Эксперты прогнозируют, что козырь Киева в виде дронов еще сыграет свою роль, ведь страны Европы уже заключают соглашения с Украиной о поставках дронов, несмотря на значительные потребности Сил обороны в ракетных перехватчиках для систем Patriot.

Как отмечают журналисты, сам Белый дом осознает проблему "дипломатического тупика" в российско-украинском конфликте, но в настоящее время его внимание сосредоточено на Иране. В то же время Украина по-прежнему хочет видеть Вашингтон главным переговорщиком, но настаивает на участии европейских стран. При этом и Киев, и Брюссель едины в одном: никаких территориальных уступок Москве без юридического признания.

Подводя итоги материала, журналисты пишут, что главная задача ЕС и Украины — не дать Трампу "окончательно отвлечься" в этот момент, когда Киев "наконец-то играет с позиции силы". Поэтому дальнейшие встречи и форумы будут попыткой достучаться до Белого дома, который уже начал получать сигналы от Конгресса и общественности о явном изменении контура событий на поле боя.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине побит рекорд по продолжительности Первой мировой войны. Французский журналист Констан Мею отмечает несомненное сходство между этими двумя конфликтами, несмотря на все их различия.

Впоследствии стало известно, что в Госдуме РФ требуют от Путина представить план прекращения войны. Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Мархаев раскритиковал "неэффективное руководство" Кремля и потребовал представить план прекращения войны в Украине, поскольку Россия оказалась на грани "социального взрыва".