Тепер черга за Трампом: Україна перемагає в війні дронів, США слід визначатися, — Politico

Успіхи на полі бою та дронові угоди з Європою дали Україні особливий козир напередодні саміту G7, попри те, що Вашингтон не проявляє інтересу. Однак тепер, переконані фахівці, час починає грати на користь Києва.

Українські дрони перерізають російські лінії постачання і розтягують її армію та економіку до краю. Тепер ЗСУ отримали вигоду від значних технологічних розробок, а лінія фронту здебільшого стабілізувалася, йдеться в аналітичному матеріалі видання Politico.

Автори матеріалу вказують, що Київ вперше з 2023 року повернув більше територій за весь час війни. Саме козир часу стає ключовим у цій війні, якого раніше Україна не мала попри хронічну відсутність потрібного озброєння від союзників.

"Це може відкрити для союзників рідкісну можливість на майбутньому саміті G7 — переконати Трампа що йому потрібно звернути увагу на конфлікт і натиснути на союзників щоб заповнили прогалини — від протиповітряної оборони до далекобійної зброї — до наступного російського наступу", — вказано в тексті.

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На думку авторів матеріалу, Зеленський намагається скористатися цією "більш оптимістичною картиною, посилюючи дипломатичну активність зі США та Європою". Президент України також одночасно публічно й приватно закликає очільника РФ Володимира Путіна обговорити можливість завершення війни.

ЄС та Україна пробують повернути фокус уваги Трампа до війни Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

"Ключове питання зараз — як збільшити підтримку Заходу настільки, щоб змусити Росію вести переговори добросовісно", — йдеться в матеріалі ЗМІ.

Напередодні саміту G7 Україна вперше за роки входить у переговорний сезон з позиції відносної сили. Це дає союзникам рідкісну можливість переконати Трампа, що російсько-українська війна потребує його уваги.

ЗМІ підкреслює, що тепер ЄС закриває фінансові проблеми України, але вимагає додаткових коштів для ведення протидії РФ. Експерти передбачають, що козир Києва у вигляді дронів ще зіграє свою роль, адже країни Європи вже укладають дронові угоди з Україною попри значні потреби Сил оборони в перехоплювачах ракет для систем Patriot.

Сам Білий дім, як вказують журналісти, розуміє проблему "дипломатичного глухого кута" у російсько-українській війні, але наразі його фокус уваги зміщено на Іран. Водночас Україна все ще хоче бачити Вашингтон головним переговорником, але наполягає на участі європейських країн. При цьому і Київ, і Брюссель єдині в одному: жодних територіальних поступок Москві без юридичного визнання.

Резюмуючи матеріал, журналісти пишуть, що головною задачею ЄС та України не дати Трампу "остаточно відволіктися" в цей момент, коли Київ "нарешті грає з позиції сили". Тому подальші зустрічі та форуми будуть спробою достукатися до Білого дому, який вже почав отримувати сигнали від Конгресу та громадськості щодо явної зміни контуру подій на полі бою.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні побито рекорд тривалості Першої світової. Французький журналіст Констан Мею вказує на безсумнівну схожість між цими двома конфліктами, попри всі їхні відмінності.

Згодом стало відомо, що у Держдумі РФ вимагають від Путіна представити план закінчення війни. Депутат Державної думи РФ В'ячеслав Мархаєв розкритикував "неефективне керівництво" Кремля і зажадав вимагати плану припинення війни в Україні, бо Росія опинилася на межі "соціального вибуху".