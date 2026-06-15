Морская блокада снимается: США и Иран заключили мирное соглашение

В ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран было достигнуто мирное соглашение. Дональд Трамп впоследствии подтвердил эту информацию.

Официальное подписание соглашения запланировано на ближайшие дни, 19 июня в Швейцарии. Об этом пакистанский политик сообщил в социальных сетях.

Обе стороны объявили о "немедленном и окончательном" прекращении боевых действий на всех фронтах. Это касается и Ливана.

"После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран заключено мирное соглашение", — говорится в сообщении Шехбаза Шарифа.

Пакистанский чиновник также объявил о серии встреч посредников между сторонами на этой неделе.

"Эти предварительные обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания", — подчеркнул Шариф.

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Вскоре президент США Дональд Трамп также подтвердил эту информацию.

"Соглашение с Исламской Республикой Иран заключено. Поздравляю всех! Этим я даю полное разрешение на беспрепятственное открытие Ормузского пролива и, одновременно, санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Суда всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!", — написал политик в соцсетях.

Однако подробности мирного соглашения между США и Ираном Дональд Трамп пока не обнародовал.

Между тем иранские государственные СМИ подтверждают заключение соглашения с США, сообщает Clash Report.

Новость дополняется…

Напомним, 12 июня издание Axios опубликовало текст мирного соглашения, которое может быть заключено между США и Ираном.

Ранее Дональд Трамп отказался от бомбардировок Ирана и назвал причину.