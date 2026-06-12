Трамп готовится к подписанию соглашения с Ираном: СМИ раскрыли содержание документа

США и Иран согласовали текст предварительного соглашения, которое может стать первым шагом к урегулированию многолетнего противостояния вокруг иранской ядерной программы. В частности, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив и постепенное смягчение санкций против Тегерана.

Как пишет издание Axios, стороны уже согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако для его вступления в силу необходимо окончательное одобрение со стороны политического руководства обеих стран.

По данным источников издания среди американских чиновников и дипломатов стран-посредников, договоренности удалось достичь после нескольких часов напряжённых переговоров. Ключевую роль в них сыграл катарский посредник Али Аль-Тавади, который поддерживал постоянную связь как с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, так и с представителями администрации Дональда Трампа.

По словам президента США Дональда Трампа, церемония подписания может состояться уже в ближайшие дни. В то же время в Тегеране пока избегают окончательных заявлений. Так, представитель иранского МИДа подчеркнул, что решение еще не принято, хотя, по информации источников Axios, текст уже получил одобрение на высоком уровне в иранских властях.

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Одним из ключевых пунктов документа является продление режима прекращения огня на 60 дней. В этот период стороны планируют провести отдельные переговоры по самому сложному вопросу — будущему иранской ядерной программы. Сам меморандум не содержит окончательного решения проблемы, однако определяет рамки для дальнейших договоренностей.

В частности, Иран должен подтвердить отказ от создания ядерного оружия и согласиться на механизм контроля над запасами высокообогащенного урана. По словам одного из американских чиновников, среди вариантов, которые сейчас обсуждаются, есть переработка или смешивание этого урана под контролем инспекторов ООН.

Не менее важной частью соглашения является вопрос об Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти. Документ предусматривает немедленное открытие маршрута для международного судоходства без каких-либо дополнительных сборов. Кроме того, в течение месяца стороны рассчитывают вернуть объемы морских перевозок к уровню, который существовал до начала нынешнего кризиса.

В обмен на выполнение этих условий США готовы пойти на частичное ослабление санкционного давления. По информации Axios, Иран может получить временное разрешение на экспорт нефти сроком на 60 дней.

При этом Вашингтон настаивает, что дальнейшее смягчение санкций будет зависеть от того, насколько добросовестно Иран будет выполнять взятые на себя обязательства. Источники подчеркивают, что никаких автоматических решений не предусмотрено — каждый следующий шаг будет привязан к реальному прогрессу в переговорах.

Однако остается открытым вопрос о миллиардах долларов иранских активов, которые были заморожены за рубежом. Тегеран настаивает на том, чтобы часть этих средств разморозили сразу после подписания документа. США же выступают за постепенное предоставление доступа к деньгам по мере выполнения условий соглашения.

По информации собеседников Axios, Вашингтон, Тегеран и Доха уже разрабатывают механизм, который позволит Ирану использовать часть средств, замороженных в Катаре, для закупки гуманитарных товаров.

Источники также сообщают, что при посредничестве Катара и Пакистана будущий документ может получить название "Исламабадское соглашение". В настоящее время стороны продолжают согласовывать окончательные детали и дату официального подписания, которое может стать одним из важнейших дипломатических прорывов на Ближнем Востоке за последние годы.

Напомним, что 11 июня президент США Дональд Трамп заявил о подготовке "очень мощного удара" по Ирану и пригрозил нанести удар по острову Харг и нефтяной инфраструктуре страны. Однако впоследствии он сообщил об отмене запланированных ударов.

Также "Фокус" сообщал, что после серии бомбардировок иранских городов в ночь на 11 июня Тегеран объявил, что отныне Ормузский пролив закрыт для движения любых судов.