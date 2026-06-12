Трамп готується до підписання угоди з Іраном: ЗМІ розкрили зміст документа

США та Іран узгодили текст попередньої угоди, яка може стати першим кроком до врегулювання багаторічного протистояння навколо іранської ядерної програми. Зокрема, документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів, відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку та поступове пом'якшення санкцій проти Тегерана.

Як пише видання Axios, сторони вже погодили текст меморандуму про взаєморозуміння, однак для його набуття чинності необхідне остаточне схвалення політичним керівництвом обох країн.

За даними джерел видання серед американських чиновників та дипломатів країн-посередників, домовленості вдалося досягти після кількох годин напружених переговорів. Ключову роль у них відігравав катарський посередник Алі Аль-Таваді, який підтримував постійний зв'язок як з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, так і з представниками адміністрації Дональда Трампа.

За словами президента США Дональда Трампа, церемонія підписання може відбутися вже найближчими днями. Водночас у Тегерані поки що уникають остаточних заяв. Так, представник іранського МЗС наголосив, що рішення ще не ухвалене, хоча, за інформацією джерел Axios, текст уже отримав схвалення на високому рівні в іранській владі.

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Одним із центральних пунктів документа є продовження режиму припинення вогню на 60 днів. У цей період сторони планують провести окремі переговори щодо найскладнішого питання — майбутнього іранської ядерної програми. Сам меморандум не містить остаточного вирішення проблеми, однак визначає рамки для подальших домовленостей.

Зокрема, Іран має підтвердити відмову від створення ядерної зброї та погодитися на механізм контролю над запасами високозбагаченого урану. За словами одного з американських посадовців, серед варіантів, які зараз обговорюються, є переробка або змішування цього урану під контролем інспекторів ООН.

Не менш важливою частиною угоди є питання Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового нафтового експорту. Документ передбачає негайне відкриття маршруту для міжнародного судноплавства без будь-яких додаткових зборів. Крім того, протягом місяця сторони розраховують повернути обсяги морських перевезень до рівня, який існував до початку нинішньої кризи.

В обмін на виконання цих умов США готові піти на часткове послаблення санкційного тиску. За інформацією Axios, Іран може отримати тимчасовий дозвіл на експорт нафти терміном на 60 днів.

При цьому Вашингтон наполягає, що подальше пом'якшення санкцій залежатиме від того, наскільки сумлінно Іран виконуватиме взяті на себе зобов'язання. Джерела підкреслюють, що жодних автоматичних рішень не передбачено — кожен наступний крок буде прив'язаний до реального прогресу в переговорах.

Однак, відкритим залишається питання мільярдів доларів іранських активів, які були заморожені за кордоном. Тегеран наполягає на тому, щоб частину цих коштів розморозили одразу після підписання документа. США ж виступають за поступове надання доступу до грошей у міру виконання умов угоди.

За інформацією співрозмовників Axios, Вашингтон, Тегеран і Доха вже працюють над механізмом, який дозволить Ірану використовувати частину заморожених у Катарі коштів для закупівлі гуманітарних товарів.

Джерела також повідомляють, що за посередництва Катару та Пакистану майбутній документ може отримати назву "Ісламабадська угода". Наразі сторони продовжують погоджувати фінальні деталі та дату офіційного підписання, яке може стати одним із найважливіших дипломатичних проривів на Близькому Сході за останні роки.

Нагадаємо, що 11 червня президент США Дональд Трамп заявив про підготовку "дуже потужного удару" по Ірану та пригрозив атакою на острів Харг і нафтову інфраструктуру країни. Однак згодом він повідомив про скасування запланованих ударів.

Також Фокус писав, що після серії бомбардувань по іранських містах у ніч на 11 червня Тегеран оголосив, що відтепер Ормузька протока перекрита для руху будь-яких суден.