Морська блокада припиняється: США та Іран уклали мирну угоду

У ніч на 15 червня прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що мирна угода між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран була досягнута. Дональд Трамп згодом підтвердив інформацію.

Офіційне підписання угоди заплановане цими днями, 19 червня у Швейцарії. Про це пакистанський політик повідомив у соцмережах.

Обидві сторони оголосили про "негайне та остаточне" припинення бойових дій на всіх фронтах. Це стосується і Лівану.

"Після інтенсивних переговорів ми раді повідомити, що між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран укладено мирну угоду", — йдеться у повідомленні Шехбаза Шаріфа.

Пакистанський посадовець також анонсував серію зустрічей посередників сторін цього тижня.

"Ці попередні обговорення закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання", — наголосив Шаріф.

Відео дня

Незабаром президент США Дональд Трамп також підтвердив цю інформацію.

"Угода з Ісламською Республікою Іран укладена. Вітаю всіх! Цим я надаю повний дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", — написав політик у соцмережах.

Однак деталей щодо мирної угоди між США та Іраном Дональд Трамп поки не оприлюднював.

Тим часом іранські державні ЗМІ підтверджують укладення угоди зі США, передає Clash Report.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 12 червня видання Axios публікувало зміст мирної угоди, яка може бути укладена між США та Іраном.

Раніше Дональд Трамп відмовився від бомбардувань Ірану та назвав причину.