Раскрыт главный недостаток "Орешника": из-за чего ракета сбивается с курса на десятки километров

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" может отклоняться от заданной цели на десятки километров из-за серьезных проблем в системе наведения. Из-за этого ракеты поражают гражданские объекты вместо запланированных военных целей.

Об этом сообщили авторы расследования Dallas Analytics.

По их данным, главной проблемой ракеты является дефицит и устаревание критически важного компонента — авиационного гироскопа ГУ-503, который отвечает за ориентацию ракеты во время полёта.

В материале отмечается, что после первого применения "Орешника" в направлении Днепра в ноябре 2024 года Россия применила ещё три таких ракеты на территории Украины. Одна из них в январе 2026 года поразила Львовскую область. В мае 2026 года один из боевых блоков ракеты попал в гаражный кооператив в Белой Церкви, а другой исчез над оккупированной частью Донецкой области.

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Авторы расследования обнародовали внутреннюю переписку между Мичуринским заводом "Прогресс" и Азовским оптико-механическим заводом. В документе от 18 марта 2025 года говорится, что гироскопы ГУ-503 давно не производятся серийно, а оборудование для их настройки и испытаний было разработано ещё в начале 1970-х годов и в настоящее время является технологически устаревшим.

"Многие компоненты вышли из строя, а заменить их невозможно, поскольку они больше не производятся. Поэтому необходима полная переработка конструкторской документации с использованием современной электронной базы", — говорится в письме.

В расследовании утверждается, что из-за давления, связанного с соблюдением установленных Кремлем сроков, предприятия якобы отказались от стандартных процедур контроля качества. Это, по версии авторов, привело к тому, что ракеты запускаются без надлежащей проверки точности работы систем наведения.

В документе также указывается, что производители рассматривали возможность замены ГУ-503 на новый прибор, разработанный совместно с предприятием "Темп-Авиа". Однако анализ обломков ракет, найденных в Украине, показал наличие гироскопов ГУ-503 с маркировкой 2025 года, что, по данным Dallas Analytics, свидетельствует об отказе от модернизации.

Авторы материала полагают, что именно эти производственные трудности могут объяснять изменение риторики президента РФ Владимира Путина в отношении "Орешника". Во время Петербургского международного экономического форума в 2026 году он назвал удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви частью испытаний и заявил, что объект был выбран из-за удобства наблюдения за результатами поражения.

Напомним, специалисты проанализировали место падения блоков российской ракеты "Орешник" в Белой Церкви и пришли к выводу, что её разрушительная сила значительно уступает тому образу, который создаёт российская пропаганда. По оценкам экспертов, последствия удара можно условно сравнить с атакой 36 дронов-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью.

Ранее в России заявили об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что ракета "Орешник" при необходимости может быть оснащена ядерной боеголовкой.