Розсекречено головний недолік "Орешника": через що ракета збивається з курсу на десятки кілометрів

Російська балістична ракета середньої дальності "Орешник" може відхилятися від заданої цілі на десятки кілометрів через серйозні проблеми у системі наведення. Через це ракети вражають цивільні об’єкти замість запланованих військових цілей.

Про це повідомили автори розслідування Dallas Analytics.

За їхніми даними, головною проблемою ракети є дефіцит і застарілість критично важливого компонента — авіаційного гіроскопа ГУ-503, який відповідає за орієнтацію ракети під час польоту.

У матеріалі зазначається, що після першого застосування “Орешника” по Дніпру в листопаді 2024 року Росія використала ще три такі ракети на території України. Одна з них у січні 2026 року вдарила по Львівській області. У травні 2026 року один із бойових блоків ракети влучив у гаражний кооператив у Білій Церкві, а інший зник над окупованою частиною Донецької області.

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Автори розслідування оприлюднили внутрішнє листування між Мічурінським заводом “Прогрес” та Азовським оптико-механічним заводом. У документі від 18 березня 2025 року йдеться, що гіроскопи ГУ-503 давно не виробляються серійно, а обладнання для їх налаштування і випробувань було розроблене ще на початку 1970-х років і нині є технологічно застарілим.

“Багато компонентів вийшли з ладу, а замінити їх неможливо, оскільки вони більше не виробляються. Тому необхідна повна переробка конструкторської документації з використанням сучасної електронної бази”, — йдеться в листі.

У розслідуванні стверджується, що через тиск щодо виконання встановлених Кремлем термінів підприємства нібито відмовилися від стандартних процедур контролю якості. Це, за версією авторів, призвело до того, що ракети виходять у політ без належної перевірки точності роботи систем наведення.

Документ також свідчить, що виробники розглядали можливість заміни ГУ-503 на новий прилад, створений спільно з підприємством “Темп-Авіа”. Однак аналіз уламків ракет, знайдених в Україні, показав наявність гіроскопів ГУ-503 із маркуванням 2025 року, що, за даними Dallas Analytics, свідчить про відмову від модернізації.

Автори матеріалу вважають, що саме ці виробничі труднощі можуть пояснювати зміну риторики президента РФ Володимира Путіна щодо “Орешника”. Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму у 2026 році він назвав удар по гаражному кооперативу в Білій Церкві частиною випробувань і заявив, що об’єкт обрали через зручність спостереження за результатами ураження.

Нагадаємо, фахівці проаналізували місце падіння блоків російської ракети "Орешник" у Білій Церкві та дійшли висновку, що її руйнівна сила значно поступається образу, який створює російська пропаганда. За оцінками експертів, наслідки удару можна умовно порівняти з атакою 36 дронів-камікадзе "Шахед" із посиленою бойовою частиною.

Раніше у Росії заявили про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Президент РФ Володимир Путін також повідомив, що ракета "Орєшнік" за потреби може бути оснащена ядерною боєголовкою.